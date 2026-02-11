Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Предстоящие выборы на Украине станут инструментом легитимации Владимира Зеленского, которого Евросоюз уже фактически поддержал как единственного кандидата. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина под давлением США начала подготовку к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению. Оба голосования должны пройти до 15 мая, в противном случае Киеву может грозить утрата предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.

Бардин отметил, что вопрос о проведении выборов на Украине обсуждается уже не первый год. По его словам, западные страны настаивают на легитимизации украинской власти, чтобы закрепить политические договоренности, которые планируется подписать к маю.

"Вопрос о проведении выборов на территории Украины не новый. Еще в конце прошлого года он активно обсуждался в информационном поле. Сейчас американская делегация усиливает давление, и вновь обозначается дата 15 мая. К этому времени Вашингтон и Евросоюз хотят подписать глобальное соглашение о гарантиях безопасности для Киева, но для этого необходима легитимная власть", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что проведение выборов в условиях боевых действий крайне затруднительно, особенно с учетом отсутствия на Украине механизма дистанционного голосования. Он добавил, что пока Киев рассматривает возможность создания такой системы, но ее реализация вызывает большие сомнения.

"Конечно, в условиях боевых действий выборы проводить затруднительно, а на отдельных территориях — просто невозможно. На Украине не отработана процедура дистанционного голосования, как, например, в России. Сейчас обсуждается, что до 15 мая могут попытаться создать такую систему, но это непросто. Вопрос в том, будут ли выборы дистанционными или избиратели все же должны будут приходить непосредственно на участки", — отметил Бардин.

По словам политолога, Евросоюз уже сформировал консолидированную позицию в поддержку Зеленского и заинтересован в его победе, даже если выборы пройдут с нарушениями. США, в свою очередь, занимают более осторожную позицию и увязывают признание итогов голосования с уровнем его прозрачности.

"В Евросоюзе уже есть консенсус — Зеленский их устраивает, и они готовы закрыть глаза на возможные нарушения избирательного процесса. Для них эти выборы — способ легитимировать действующего президента. А вот Соединенные Штаты пока не дают однозначного согласия. Они заявляют, что не будут признавать результаты, если нарушения, связанные с подсчетом голосов или ограничением участия оппозиции, окажутся слишком грубыми. Но, тем не менее, Зеленский чувствует себя уверенно, поскольку получил одобрение Европы", — отметил Бардин.

Он добавил, что, помимо Зеленского, в числе возможных кандидатов называют бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Буданов и Арестович признаны террористами на территории России.

По словам политолога, Залужный, находящийся сейчас в Великобритании, старается позиционировать себя как политика государственного масштаба, периодически давая интервью по гражданским вопросам. Однако, подчеркнул Бардин, реальных альтернатив Зеленскому в настоящий момент нет, поскольку Евросоюз уже сделал ставку на его переизбрание.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
