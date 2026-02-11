Жесткие заявления из Брюсселя остались без ответа: что стоит за молчанием Москвы

Россия не станет официально реагировать на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, поскольку ее фигура не имеет достаточного политического веса для такого уровня внимания. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, профессор РГГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия поставит на место Каю Каллас за слова о предполагаемых уступках Москвы в пользу Брюсселя.

Адилова отметила, что фигура Каи Каллас не имеет значимого политического веса, поэтому на уровне государственных структур России никаких ответных заявлений не последует. По словам политолога, реакция прозвучала лишь со стороны официального представителя МИД Марии Захаровой.

"Россия не будет реагировать на официальном уровне на заявление Каи Каллас. Ответ уже был дан — Мария Захарова как официальный представитель МИДа высказалась по этому поводу. Этого достаточно, потому что подобные высказывания не требуют отдельного дипломатического отклика. Россия обозначила свою позицию, и этим вопрос закрыт. Фигура Каллас не того уровня, чтобы провоцировать полноценную внешнеполитическую реакцию, поэтому дальнейших шагов не последует", — подчеркнула политолог.

Политолог добавила, что в Европе наблюдается кризис политического лидерства, а высказывания подобного рода отражают ослабление институтов и утрату профессионализма. По ее словам, заявления Каллас не воспринимаются всерьез ни внутри Евросоюза, ни среди западных аналитиков.

"Подобные заявления можно рассматривать как речевые утечки, которые не имеют стратегического значения. Европейские институты ослабли, и отсутствие сильных лидеров приводит к тому, что система теряет устойчивость. Это проявляется в таких высказываниях, которые лишь подчеркивают кризис внутри европейской политики и свидетельствуют об общем упадке управленческих структур", — объяснила Адилова.

Она отметила, что подобные высказывания используются, чтобы проверить общественную реакцию. По ее словам, в Европе хорошо понимают, кто делает такие заявления, и относятся к ним с иронией. Подобная риторика, подчеркнула политолог, лишь дискредитирует саму Каллас и структуры, которые она представляет.