Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Япония на стороне НАТО: кому выгодно участие Токио в поставках оружия для Украины
Покушения как система: атаки на российских генералов и публичных лиц объединены общим замыслом
Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции
В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм
Автошколы готовятся к изменениям: порядок сдачи экзаменов на права могут пересмотреть
Цены на цветы к 14 февраля бьют прямо в сердце — но эти букеты в Кемерове сметут первыми
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале

Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции

Мир

Конституционные изменения в Казахстане не затрагивают реальную систему власти и носят имитационный характер, отметил политолог, генеральный директор Института Евразийского экономического Союза Владимир Лепехин. О реальном смысле реформы, а также о внешнеполитических сигналах Астаны эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Касым-Жомарт Токаев
Фото: Flickr by US Mission in Geneva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Касым-Жомарт Токаев

Лепехин пояснил, что сама логика предлагаемых изменений не затрагивает основы политической системы и не меняет механизм принятия решений. По его словам, ключевые центры власти в постсоветских странах традиционно находятся вне формальных институтов.

"На самом деле не нужно придавать особого значения изменениям Конституции, потому что система власти не меняется. Везде на постсоветском пространстве президентские республики утвердились в жесткой борьбе с парламентской линией. Реальная власть находится в тени. Везде есть теневое Политбюро, то есть ближайшее окружение, которое принимает решения", — отметил он.

Политолог также обратил внимание на символическое значение языковых и институциональных формулировок, которые используются в рамках реформ. По мнению политолога, они выступают скорее политическим сигналом, чем инструментом внутренних преобразований.

"В действующей Конституции написано употребление русского языка наравне с казахским. А поправка звучит иначе. Не наравне, а на ряду. И в этом смысле это как раз очень важный сигнал. Все эти формальные органы существуют для демонстрации имитации демократии. Казахстан в рамках своего многополярного выбора демонстрирует движение в Европу, на Запад. Россия потеряет Казахстан не по вине Казахстана, а по вине Российской власти, потому что у России нет стратегии", — сказал Лепехин.

Полная запись разговора с Владимиром Лепехиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Новости спорта
Лежишь и худеешь: 5 движений для тех, кто не готов вставать, но хочет результата
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Запеканка за 30 минут, которая спасает ужин: макароны становятся сливочными и нежными
Последние материалы
Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции
Рабочее место подстраивают под семью: беременным предлагают уйти от жёсткого графика
Маленькая рыба с смертельным оружием: кого боятся даже рыбаки Северного моря
Греция и Мальта засомневались в новых антироссийских идея руководства ЕС
Плитка в ванной больше не признак стиля: новый тренд 2026 полностью меняет стены
Дом становится уютнее с первого дня: собаки, которые созданы для семейного счастья
Япония на стороне НАТО: кому выгодно участие Токио в поставках оружия для Украины
Покушения как система: атаки на российских генералов и публичных лиц объединены общим замыслом
Эти вещи делают вашу квартиру колхозом: дизайнеры умоляют выбросить их прямо сегодня
Списали, вычеркнули, похоронили: в 2026-м девять машин перестанут существовать навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.