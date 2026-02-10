Язык поправок: что на самом деле хочет донести Казахстан через изменения в Конституции

Конституционные изменения в Казахстане не затрагивают реальную систему власти и носят имитационный характер, отметил политолог, генеральный директор Института Евразийского экономического Союза Владимир Лепехин. О реальном смысле реформы, а также о внешнеполитических сигналах Астаны эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Flickr by US Mission in Geneva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Касым-Жомарт Токаев

Лепехин пояснил, что сама логика предлагаемых изменений не затрагивает основы политической системы и не меняет механизм принятия решений. По его словам, ключевые центры власти в постсоветских странах традиционно находятся вне формальных институтов.

"На самом деле не нужно придавать особого значения изменениям Конституции, потому что система власти не меняется. Везде на постсоветском пространстве президентские республики утвердились в жесткой борьбе с парламентской линией. Реальная власть находится в тени. Везде есть теневое Политбюро, то есть ближайшее окружение, которое принимает решения", — отметил он.

Политолог также обратил внимание на символическое значение языковых и институциональных формулировок, которые используются в рамках реформ. По мнению политолога, они выступают скорее политическим сигналом, чем инструментом внутренних преобразований.

"В действующей Конституции написано употребление русского языка наравне с казахским. А поправка звучит иначе. Не наравне, а на ряду. И в этом смысле это как раз очень важный сигнал. Все эти формальные органы существуют для демонстрации имитации демократии. Казахстан в рамках своего многополярного выбора демонстрирует движение в Европу, на Запад. Россия потеряет Казахстан не по вине Казахстана, а по вине Российской власти, потому что у России нет стратегии", — сказал Лепехин.

