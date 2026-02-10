Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины

Предложение о частичном членстве Украины в Европейском Союзе противоречит установленным процедурам и критериям, которые проходят все кандидаты перед вступлением в альянс. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее газета Politico сообщила, что Брюссель обсуждает возможность предоставления Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году по пятиэтапной схеме, включающей преодоление вето Венгрии.

Топорнин объяснил, что ранее в истории Евросоюза не было случаев предоставления стране статуса частичного или условного члена. Он подчеркнул, что в Лиссабонском договоре — основном учредительном документе ЕС — подобная процедура вовсе не предусмотрена, поэтому любые попытки реализовать такую идею будут означать нарушение уставных норм.

"Ранее действовала классическая процедура приема стран в Европейский Союз, и никаких исключений не делалось. В Лиссабонском договоре, который является главным уставным документом ЕС, вообще не прописано ничего подобного. Если Брюссель действительно решит идти по такому пути, это станет нарушением установленных правил", — пояснил он.

Политолог отметил, что инициатива Киева связана с попытками найти альтернативный путь к обеспечению безопасности после того, как перспектива вступления в НАТО фактически оказалась недостижимой. По словам эксперта, украинское руководство видит в членстве в Европейском Союзе политическую гарантию защиты, хотя реальных оснований для ускоренного вступления у страны нет.

"Вступление Украины в Европейский Союз по обычной процедуре сейчас невозможно, поскольку страна не соответствует копенгагенским критериям — экономическим, финансовым и институциональным. На то, чтобы выполнить эти требования, может уйти не одно десятилетие. Поэтому в Киеве обсуждают идею особого формата членства, который позволил бы обойти часть условий и получить ограниченные привилегии", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что что подобная инициатива неизбежно вызовет вопросы у других стран-кандидатов, которые годами ждут вступления в Евросоюз по стандартной процедуре. По словам Топорнина, такие государства, как Сербия, могут воспринять идею "особого пути" Украины как проявление двойных стандартов. Политолог подчеркнул, что Венгрия во главе с Виктором Орбаном категорически выступает против такого решения, и аналогичная позиция может появиться и у других членов ЕС.