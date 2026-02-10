Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции

Попытки Запада дестабилизировать Белоруссию — часть общей стратегии давления на Россию через приграничные страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Zedlik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минск, Белоруссия

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Запад не оставляет попыток раскачать ситуацию в Белоруссии и реализовать сценарий цветной революции. По данным пресс-бюро СВР, для этого поставлена задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев.

По словам Подберезкина, планы США по раскачиванию ситуации в Белоруссии — элемент долгосрочной стратегии, направленной на ослабление российского влияния в приграничных государствах. Он отметил, что Вашингтон последовательно использует этот подход во всех странах, где возможно нанести ущерб интересам России, не доводя ситуацию до прямого военного конфликта.

"Стратегия президента США Дональда Трампа и его предшественника Джо Байдена в этом смысле едина: работать на всех приграничных территориях с Российской Федерацией, чтобы дестабилизировать внутреннюю обстановку и ослабить влияние Москвы. Принцип заключается в том, чтобы получать преимущества для США — политические, экономические, финансовые — и одновременно наносить ущерб России, но без эскалации до военных действий", — пояснил он.

Политолог добавил, что подобные процессы сейчас наблюдаются не только в Белоруссии, но и в других странах постсоветского пространства — Армении, Киргизии, Казахстане, Грузии и Молдавии. По словам эксперта, многое зависит от способности Минска и Москвы выстроить стратегию противодействия западным попыткам вмешательства.