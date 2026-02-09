Дело Эпштейна дошло до Лондона: вероятна ли отставка британского премьера Стармера

Скандал, связанный с публикацией материалов из "дела Эпштейна", вряд ли приведет к отставке британского премьера Кира Стармера, несмотря на падение его рейтингов и давление со стороны оппозиции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by Rian (Ree) Saunders, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Великобритании

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Лейбористской партии обсуждают возможность отставки Кира Стармера уже на этой неделе. По данным издания, это связано с публикацией личных сообщений членов правительства о назначении послом в США Питера Мандельсона, которого связывали с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за преступления сексуального характера, включая эксплуатацию несовершеннолетних.

Бойков отметил, что вероятность ухода Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании из-за скандала с материалами "дела Эпштейна" крайне невелика. По его словам, в подобных ситуациях в Европе редко происходят кадровые перестановки, если нет прямых доказательств причастности политика к противоправным действиям.

"В Словакии, например, советник премьер-министра Роберта Фицо ушел в отставку после публикации файлов Эпштейна, но сам Фицо остался на своем посту. Поэтому шанс, что именно этот эпизод станет последним гвоздем в гроб Стармера, довольно низкий. Ситуация неприятная, но не критическая, и вряд ли приведет к его уходу", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что, несмотря на рекордно низкие рейтинги, оснований для внутрипартийного давления на Стармера сейчас нет. По некоторым данным, лидер Лейбористской партии намерен убедить своих однопартийцев не делать поспешных выводов и сохранить единство политической команды.

"Да, рейтинги Стармера сейчас находятся на минимальном уровне, но этого недостаточно, чтобы партия инициировала его отставку. Этот эпизод может стать поводом для критики со стороны оппозиции, однако не является реальной причиной смены премьер-министра. Пока нет признаков, что скандал способен привести к падению правительства", — отметил Бойков.

Политолог добавил, что в мировой практике политические лидеры, как правило, уходят в отставку только в случаях, когда против них выдвигаются прямые обвинения в коррупции или злоупотреблениях властью. В случае со Стармером, по его словам, речь идет лишь о косвенной связи с фигурантами скандала, что не является достаточным основанием для столь серьезных последствий.