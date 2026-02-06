Непризнанный Донбасс: ключевой фактор затяжного разрыва с Западом

Признание Донбасса российским имеет важное значение для дальнейших отношений России с другими государствами, а также для смягчения санкционного давления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Митинг в Донецке

Ранее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском выступил против возможного признания Донбасса частью России. Он назвал такое требование Москвы неприемлемым и подчеркнул, что украинские территории, по его словам, "останутся украинскими".

По словам Топорнина, признание Донбасса российской территорией имеет важное значение для будущих отношений России с другими странами. Политолог подчеркнул, что без официального юридического признания эти земли будут оставаться предметом международных споров и причиной сохранения санкций.

"Признание Донбасса имеет огромное значение, потому что от этого зависит отношение России с другими государствами. Если эти территории не будут признаны российскими, санкции, введенные ранее, сохранятся и продолжат мешать развитию экономики и повышению уровня жизни граждан. В результате Россия будет и дальше сталкиваться с недружественными странами, которые будут использовать эту ситуацию как инструмент давления", — отметил он.

Политолог добавил, что даже при полном контроле России над регионом неопределенность сохранится, если другие государства официально не признают Донбасс российской территорией. По словам политолога, опыт Крыма показывает, что фактическое вхождение в состав страны не решает всех политических и экономических вопросов.

"Может получиться так, что территория будет находиться под контролем России, но юридически за ней не признают этот статус. Мы видим это на примере Крыма — прошло уже много лет, но признали его российским лишь единицы. В итоге туда не идут инвестиции, не развивается внешняя торговля, действуют экономические ограничения. Похожая ситуация может сложиться и с Донбассом", — пояснил он.

Топорнин подчеркнул, что позиция Киева и стран Запада играет решающую роль. Если Украина продолжит отказываться признавать новые территории, европейские союзники сохранят санкции и будут рассматривать Донбасс как "временно оккупированный регион".

"Если Зеленский не признает Донбасс российским, то и европейские страны не изменят своей позиции. Они продолжат говорить о незаконной аннексии, о нарушении международного права и будут поддерживать санкционную политику. Это значит, что полноценные экономические отношения с Западом наладить не удастся — не будет ни торговли, ни инвестиций, ни доступа к международным рынкам", — сказал политолог.

Он также отметил, что даже возможное подписание мирного соглашения не гарантирует долгосрочного урегулирования. Подобные документы нередко пересматриваются с приходом новых политических лидеров, как это уже происходило в мировой практике.