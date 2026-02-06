Ядерная стабильность ушла в прошлое: мир перешел опасную черту

Мир вступил в новую эпоху, в которой отсутствуют договорные механизмы, обеспечивающие стратегическую и ядерную стабильность, заявил военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече" Владимир Орлов. О последствиях истечения срока действия договора СНВ он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Разрушение системы международных соглашений в сфере стратегической безопасности происходило последовательно и осознанно, отметил эксперт. По его словам, прежняя архитектура сдерживания десятилетиями держалась на договорных обязательствах, однако в последние годы эти механизмы были демонтированы.

"Мир пришел в эпоху, когда нет никаких договорных обязательств, которые бы обеспечивали стратегическую международную стабильность, причем ядерную. Америка, она сознательно и планомерно выбивала из этого фундамента, да, на который стояла международная безопасность, вот эти вот кирпичики договорные. Америка как раз инициировала разрывы всех этих договорных обязательств", — отметил Орлов.

Эксперт обратил внимание, что Россия неоднократно предлагала сохранить или продлить действие ключевых соглашений, однако эти инициативы не были поддержаны. По его мнению, отказ США даже от временного соблюдения ограничений окончательно закрепил переход к новой, более опасной модели международных отношений.

"Россия последовательно предлагала продление, чтобы международную стабильность сохранить. Сейчас мир будет очень нестабильным", — подчеркнул эксперт.

