Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России

Мир

Прибалтийские страны изменили риторику и заговорили о переговорах с Россией из-за ухудшения экономической ситуации и перемен в международной конъюнктуре. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор РГГУ и ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис в интервью Euronews заявили, что Евросоюз должен рассмотреть возможность назначения специального посланника для восстановления дипломатических каналов связи с Россией в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

По словам Адиловой, прибалтийские лидеры меняют свою позицию не из принципов, а из расчета. Она отметила, что их риторика смягчилась после того, как они ощутили экономические последствия разрыва отношений с Россией и увидели изменения в политическом балансе сил на международной арене.

"Конъюнктура изменилась, а вместе с ней и поведение прибалтийских стран. Их экономическая ситуация значительно ухудшилась, и они на собственном опыте поняли, что значит вражда с Россией. Сейчас они стараются избегать открытой конфронтации, внимательно наблюдая за позицией США и особенно за действиями президента США Дональда Трампа. Эти страны чувствуют, куда движется политический ветер, и пытаются действовать осторожнее", — объяснила она.

Политолог подчеркнула, что такая позиция не является проявлением дипломатической зрелости — это просто умение вовремя подстроиться под изменившиеся обстоятельства. По ее словам, Прибалтика традиционно выживает за счет приспособляемости и быстрого реагирования на смену политических условий.

"Это не осторожность, а реакция на изменившуюся конъюнктуру. Прибалтийские страны всегда умели встроиться в новую политическую ситуацию и действовали исходя из выгод текущего момента. Сейчас они понимают, что при Трампе отношения между Россией и США будут улучшаться, а переговорный процесс имеет шансы завершиться успешно. Поэтому прибалтийские лидеры стараются смягчить риторику и не обострять ситуацию", — отметила Адилова.

Она добавила, что изменение позиции прибалтийских стран может сказаться и на внутренней политике этих государств. По словам Адиловой, в условиях смены риторики властей может немного улучшиться положение русскоязычного населения, которое в последние годы сталкивалось с ограничениями в правах, языковым давлением и дискриминацией.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
