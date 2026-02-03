Советское прошлое превратили в оружие: откуда взялась русофобская повестка в Узбекистане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Формирование образа России как колонизатора в постсоветских странах связано не с реальным историческим опытом, а с целенаправленным внешним воздействием, отметил главный научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. О причинах антисоветской и русофобской повестки в Узбекистане он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Самарканда, Узбекистан
Фото: commons.wikimedia.org by Gilad Rom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Самарканда, Узбекистан

По словам эксперта, после распада СССР новые государства начали выстраивать собственную идентичность, и этот процесс часто опирается на искажение общего прошлого. Козюлин пояснил, что мифологизация истории используется как удобный инструмент политического и идеологического конструирования, особенно когда речь идет о периоде жизни в составе единого государства.

"История любого государства состоит из мифов. И эти мифы нужно заново сочинять, когда государство получает независимость. Лучшее и самое легкое средство — это оттолкнуться от своей предыдущей истории когда государство жило в коллективе, в нашем случае — в Советском Союзе", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что тезисы о колониальном характере Советского Союза не соответствуют реальному экономическому балансу между республиками. По его словам, подобные утверждения сознательно продвигаются извне и не имеют под собой фактической основы.

"Россия, российский народ, Российская Федерация в Советском Союзе расходовала средств больше, чем она получала из других республик. Говорить о том, что Советский Союз колонизировал страну, будет неправильно. Подобного рода тенденции не столько родились на местной почве, сколько привнесены из-за рубежа", — пояснил Козюлин.

Эксперт также указал, что антисоветская риторика поддерживается западными структурами под прикрытием гуманитарных программ. По его оценке, речь идет о системной и долгосрочной работе, в которую вовлечены медиа, образовательные проекты и грантовые механизмы.

"Западные страны активно поддерживают такого рода тенденцию, говоря, что это гуманитарная дипломатия. Все это спланированная кампания западных организаций. Хорошо спланированная, налаженная, но самое важное — хорошо профинансированная", — подчеркнул он.

Полная запись разговора с Вадимом Козюлиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
