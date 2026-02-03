Экономическая Европа трещит по швам: что происходит с элитами ЕС

Нынешнее руководство Евросоюза демонстрирует признаки системной деградации и утраты самостоятельного политического мышления, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко. О причинах такого положения дел и качестве европейских элит он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Эксперт обратил внимание на то, что кадровый состав Евросоюза формируется по принципу лояльности, а не компетентности, что напрямую отражается на качестве принимаемых решений. По его словам, речь идет не о самостоятельных политиках, а о фигурах, лишенных собственного стратегического видения и профессиональной глубины.

"Происходит деградация экономической Европы. Происходит обнищание ума. Я уж не говорю обнищание политических ценностей", — отметил Оленченко.

Он подчеркнул, что подобный подбор людей ведет к замещению дипломатии агрессией и отказу от самостоятельного анализа происходящих процессов. По мнению специалиста, такие управленцы не формируют повестку, а лишь транслируют навязанную им линию поведения.

"Собственные мысли не просматриваются, у них нет ни концепций, ни печатных работ, ни исследований. Есть только агрессия и желание русофобами", — сказал эксперт.

Полная запись разговора с Владимиром Оленченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.