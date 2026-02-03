Нынешнее руководство Евросоюза демонстрирует признаки системной деградации и утраты самостоятельного политического мышления, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко. О причинах такого положения дел и качестве европейских элит он рассказал в эфире Pravda.Ru.
Эксперт обратил внимание на то, что кадровый состав Евросоюза формируется по принципу лояльности, а не компетентности, что напрямую отражается на качестве принимаемых решений. По его словам, речь идет не о самостоятельных политиках, а о фигурах, лишенных собственного стратегического видения и профессиональной глубины.
"Происходит деградация экономической Европы. Происходит обнищание ума. Я уж не говорю обнищание политических ценностей", — отметил Оленченко.
Он подчеркнул, что подобный подбор людей ведет к замещению дипломатии агрессией и отказу от самостоятельного анализа происходящих процессов. По мнению специалиста, такие управленцы не формируют повестку, а лишь транслируют навязанную им линию поведения.
"Собственные мысли не просматриваются, у них нет ни концепций, ни печатных работ, ни исследований. Есть только агрессия и желание русофобами", — сказал эксперт.
Полная запись разговора с Владимиром Оленченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.