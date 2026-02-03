Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным

Задержка переговоров между Россией, США и Украиной укладывается в логику мировой дипломатии, где заключение мирных соглашений часто занимает месяцы и даже годы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор исторических наук, член Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Александр Черемин.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему пришлось перенести второй раунд работы трехсторонней группы РФ, США и Украины в Абу-Даби. Изначально встреча была намечена на 1 февраля. По словам представителя Кремля, потребовалась дополнительная стыковка графиков.

По словам Черемина, перенос переговоров не является чем-то исключительным и соответствует логике международных дипломатических процессов. Историк напомнил, что заключение мирных договоров между конфликтующими сторонами почти всегда сопровождается длительными согласованиями и многочисленными паузами.

"В истории мировой дипломатии часто бывало, что мирные договоры обсуждались месяцами. Переговоры в Версале, которые определяли условия окончания Первой мировой войны, шли с января по июнь 1919 года. Сепаратные переговоры в Брест-Литовске продолжались почти три с половиной месяца — с декабря 1917-го по март 1918 года. А переговоры между Россией и Японией ведутся с 1945 года, и мирного договора до сих пор нет. Поэтому длительность переговорного процесса вполне объяснима", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что переговоры России, Украины и США также развиваются в непростых условиях, а перенос встречи в Абу-Даби был ожидаем. По его словам, затягивание процесса может быть связано как с техническими, так и с политическими причинами — в частности, с позицией украинской стороны.

"Мы видим, что переговоры постоянно переносятся — меняются сроки и даже места проведения. И нынешний перенос, по сути, произошел по инициативе Владимира Зеленского. Он выдвигает условия, настаивая, что именно он как легитимный президент должен подписывать мирное соглашение. Но, как и прежде, территориальные вопросы остаются камнем преткновения, и Киев отказывается идти на компромисс", — пояснил историк.

По словам политолога, Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта между Россией и Украиной, поскольку американскому руководству важно переключить внимание на другие геополитические приоритеты. Он отметил, что Вашингтону невыгодно затягивание противостояния, которое приводит к конфликтным ситуациям между США и другими странами НАТО