Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вас уже продали: 5 признаков, что номер слили в базы мошенников
Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки
Российский самолет Ил-76 на Кубе вызвал острую реакцию в США: что так напугало Вашингтон
Совместный ответ Запада России оказался под вопросом: в договоренности нашли слабое место
Геополитическая игра Вашингтона: какие мотивы стоят за отменой пошлин США против Индии
Память Максима Грека вскрывает неудобную правду: кто и зачем боялся честного слова
Непростая правда о подростковой агрессии: что на самом деле стоит за жестокостью в школах
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: свидетели защиты перевернут ход суда?
Когда паника накрывает внезапно: 5 упражнений помогают вернуть контроль за минуты

Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным

Мир

Задержка переговоров между Россией, США и Украиной укладывается в логику мировой дипломатии, где заключение мирных соглашений часто занимает месяцы и даже годы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор исторических наук, член Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Александр Черемин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему пришлось перенести второй раунд работы трехсторонней группы РФ, США и Украины в Абу-Даби. Изначально встреча была намечена на 1 февраля. По словам представителя Кремля, потребовалась дополнительная стыковка графиков.

По словам Черемина, перенос переговоров не является чем-то исключительным и соответствует логике международных дипломатических процессов. Историк напомнил, что заключение мирных договоров между конфликтующими сторонами почти всегда сопровождается длительными согласованиями и многочисленными паузами.

"В истории мировой дипломатии часто бывало, что мирные договоры обсуждались месяцами. Переговоры в Версале, которые определяли условия окончания Первой мировой войны, шли с января по июнь 1919 года. Сепаратные переговоры в Брест-Литовске продолжались почти три с половиной месяца — с декабря 1917-го по март 1918 года. А переговоры между Россией и Японией ведутся с 1945 года, и мирного договора до сих пор нет. Поэтому длительность переговорного процесса вполне объяснима", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что переговоры России, Украины и США также развиваются в непростых условиях, а перенос встречи в Абу-Даби был ожидаем. По его словам, затягивание процесса может быть связано как с техническими, так и с политическими причинами — в частности, с позицией украинской стороны.

"Мы видим, что переговоры постоянно переносятся — меняются сроки и даже места проведения. И нынешний перенос, по сути, произошел по инициативе Владимира Зеленского. Он выдвигает условия, настаивая, что именно он как легитимный президент должен подписывать мирное соглашение. Но, как и прежде, территориальные вопросы остаются камнем преткновения, и Киев отказывается идти на компромисс", — пояснил историк.

По словам политолога, Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта между Россией и Украиной, поскольку американскому руководству важно переключить внимание на другие геополитические приоритеты. Он отметил, что Вашингтону невыгодно затягивание противостояния, которое приводит к конфликтным ситуациям между США и другими странами НАТО

"Соединенные Штаты сегодня не заинтересованы в продолжении боевых действий между Россией и Украиной. Вашингтону важно поскорее завершить этот конфликт, чтобы сосредоточиться на других направлениях. Сейчас США решают собственные задачи — стремятся завершить присоединение Гренландии, усиливают давление на Кубу и Иран. Поэтому президент США Дональд Трамп заинтересован в скорейшем завершении военного конфликта и хочет представить это как дипломатическую победу", — заключил Черемин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Еда и рецепты
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Садоводство, цветоводство
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий Олег Володин Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско Любовь Степушова Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет Сергей Милешкин
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Переговорный процесс пробуксовал: перенос встречи в Абу-Даби оказался закономерным
Недолгая эйфория в Вашингтоне: США пытаются разбить выгодные тандемы Индии, но потерпят фиаско
Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки
Дачники сметают эти растения: цветут роскошно, пахнут ярко, в блюдах работают как магия
Сурок молчит — мороз держится: в Ленобласти рухнула самая устойчивая зимняя традиция
Российский самолет Ил-76 на Кубе вызвал острую реакцию в США: что так напугало Вашингтон
Совместный ответ Запада России оказался под вопросом: в договоренности нашли слабое место
Цветок для экстремального лета: зацветает в любую погоду, превращая клумбу в фейерверк
Кто держится на плаву, а кто тонет: неожиданные итоги продаж авто в России за 2025 год
Зима против смартфонов: эта ошибка с зарядкой губит батарею окончательно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.