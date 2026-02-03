Российский самолет Ил-76 на Кубе вызвал острую реакцию в США: что так напугало Вашингтон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Посадка российского самолета Ил-76 на Кубе не является чем-то необычным и укладывается в рамки обычных международных визитов и сотрудничества между Москвой и Гаваной. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

ил-76
Фото: russianplanes.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ил-76

Ранее телеканал Fox News сообщил, что самолет Ил-76 приземлился на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном примерно в 48 километрах к югу от Гаваны. В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность "активностью российской авиации в регионе".

По словам Михайлова, прибытие российского самолета на Кубу не является чем-то необычным — Москва и Гавана давно поддерживают устойчивые военно-технические и политические связи. Он подчеркнул, что такие визиты происходят регулярно и не несут угрозы третьим странам.

"У нас налажено военно-техническое и военно-политическое взаимодействие с Кубой. Мы обмениваемся регулярными визитами, проводим совместные мероприятия в рамках международного сотрудничества. Наши самолеты периодически прилетают на Кубу, и это абсолютно нормальная практика. Поэтому я не вижу здесь никакой сенсации или повода для беспокойства", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Россия последовательно выступает против любого давления на Кубу, включая экономические санкции и политическую изоляцию. Он подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает Гавану, предоставляя помощь и сотрудничество в военной и гуманитарной сферах.

"Россия всегда выступала против давления на Кубу и продолжает оказывать ей поддержку. Мы осуждаем любые попытки блокировать остров или накладывать на него очередные санкции. Для Кубы это вопрос выживания — ей нужны поставки энергоресурсов, электроэнергии и технологий. Россия и Китай остаются ключевыми партнерами, которые помогают Кубе противостоять внешнему давлению", — пояснил он.

Михайлов добавил, что тревожная реакция США на полет российского самолета связана скорее с растущим влиянием России и Китая в Карибском регионе. По его мнению, Вашингтон воспринимает любое военное или экономическое взаимодействие с Гаваной как вызов своему доминированию в западном полушарии.

"Для американцев любые контакты Кубы с Россией и Китаем — это часть геополитической игры, где они видят угрозу своим интересам. Но Куба — суверенное государство и не обязана спрашивать разрешения у США. Наоборот, именно Вашингтон десятилетиями создает вокруг острова напряженность, а не Москва. Другие государства опасаются открыто помогать Гаване из-за давления со стороны США, поэтому сегодня Куба может рассчитывать только на себя, а также на поддержку России и Китая", — заключил Михайлов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
