Российский самолет Ил-76 на Кубе вызвал острую реакцию в США: что так напугало Вашингтон

Посадка российского самолета Ил-76 на Кубе не является чем-то необычным и укладывается в рамки обычных международных визитов и сотрудничества между Москвой и Гаваной. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: russianplanes.net by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ил-76

Ранее телеканал Fox News сообщил, что самолет Ил-76 приземлился на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном примерно в 48 километрах к югу от Гаваны. В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность "активностью российской авиации в регионе".

По словам Михайлова, прибытие российского самолета на Кубу не является чем-то необычным — Москва и Гавана давно поддерживают устойчивые военно-технические и политические связи. Он подчеркнул, что такие визиты происходят регулярно и не несут угрозы третьим странам.

"У нас налажено военно-техническое и военно-политическое взаимодействие с Кубой. Мы обмениваемся регулярными визитами, проводим совместные мероприятия в рамках международного сотрудничества. Наши самолеты периодически прилетают на Кубу, и это абсолютно нормальная практика. Поэтому я не вижу здесь никакой сенсации или повода для беспокойства", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Россия последовательно выступает против любого давления на Кубу, включая экономические санкции и политическую изоляцию. Он подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает Гавану, предоставляя помощь и сотрудничество в военной и гуманитарной сферах.

"Россия всегда выступала против давления на Кубу и продолжает оказывать ей поддержку. Мы осуждаем любые попытки блокировать остров или накладывать на него очередные санкции. Для Кубы это вопрос выживания — ей нужны поставки энергоресурсов, электроэнергии и технологий. Россия и Китай остаются ключевыми партнерами, которые помогают Кубе противостоять внешнему давлению", — пояснил он.

Михайлов добавил, что тревожная реакция США на полет российского самолета связана скорее с растущим влиянием России и Китая в Карибском регионе. По его мнению, Вашингтон воспринимает любое военное или экономическое взаимодействие с Гаваной как вызов своему доминированию в западном полушарии.