Совместный ответ Запада России оказался под вопросом: в договоренности нашли слабое место

Соглашение между США, Европой и Украиной о совместных действиях в случае срыва мирного договора с Россией вызывает сомнения в его юридической силе и практической реализуемости. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. В случае "постоянных нарушений Россией" договоренностей Запад намерен дать "скоординированный военный ответ" в течение 24 часов — от дипломатических предупреждений до действий украинской армии.

Бардин подчеркнул, что сама идея такого соглашения вызывает множество юридических и организационных вопросов. По его словам, пока неясно, в каком формате этот документ может быть оформлен и кто именно станет его участниками от Европы — отдельные государства или весь Евросоюз. Политолог считает, что правовые основания соглашения остаются крайне размытыми.

"Не совсем понятно, как такое соглашение может быть оформлено юридически. Договор подразумевает четкое определение сторон, их права и обязанности. Здесь можно понять, кто представляет США и Украину, но кто именно будет выступать от имени Европы — большой вопрос. Речь идет не о двух государствах, а о множестве стран с разными интересами, и объединить их в одном документе крайне сложно", — отметил он.

Политолог добавил, что подобные меры Запад может реализовывать и без официальных соглашений — фактически такая практика уже существует. Он напомнил, что США и европейские государства на протяжении последних лет оказывают Киеву военную и разведывательную поддержку, включая передачу данных космической разведки и поставки вооружений.

"Поддержка Украины осуществляется и без всяких договоров. США уже передают Киеву данные военно-космической разведки, а Европа обеспечивает поставки вооружений. Поэтому создание отдельного соглашения не меняет сути происходящего. Это, скорее, элемент политического давления на Россию, сигнал о готовности коллективного Запада действовать согласованно", — пояснил он.

По словам Бардина, вопросы военной помощи логичнее координировать через механизмы НАТО, а не Евросоюза, поскольку именно альянс отвечает за подобные форматы взаимодействия. Политолог отметил, что в предложенной трехсторонней конфигурации отсутствует понятный механизм согласования решений, поэтому подобные заявления скорее выглядят как инструмент политического давления со стороны коллективного Запада на Россию, нежели как реально работающий план действий.