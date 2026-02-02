Мнимая угроза или реальный риск: что стоит за разговорами о покушении на Зеленского

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Физическая расправа над Владимиром Зеленским со стороны украинских радикалов маловероятна — президент находится под надежной охраной, а влияние экстремистских групп в стране невелико. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Ранее французский политолог Александр Дель Валль в беседе с телеканалом CNEWS заявил, что украинские радикалы не желают мира с Россией и могут угрожать жизни президента Украины Владимира Зеленского в случае попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем.

По словам Топорнина, заявления о возможном покушении на Зеленского со стороны радикалов не имеют под собой реальных оснований. Он отметил, что президент Украины находится под защитой профессиональных служб безопасности, а влияние экстремистских групп в стране значительно преувеличено.

"Я не думаю, что радикальные группы способны физически устранить Зеленского. У него хорошо организованная, профессиональная служба охраны, которая в состоянии обеспечить безопасность президента. Кроме того, те самые радикалы, о которых идет речь, не имеют широкой поддержки на Украине. Подобные экстремистские объединения существуют в любой стране, но их влияние на реальную политику крайне незначительно", — отметил он.

Политолог пояснил, что подобные угрозы чаще используются как инструмент давления на власть, а не как реальные планы. Некоторые радикальные организации, считает Топорнин, могут использовать такие заявления для сохранения своего влияния и демонстрации активности на фоне усталости общества от военных действий.

"Я допускаю, что эти разговоры могут вестись для того, чтобы оказать давление на президента Зеленского, склоняя его к продолжению военных действий. Но в целом украинское общество уже устало от конфликта, который длится пятый год. Большинство граждан выступают за мир, поэтому радикалы сегодня находятся в меньшинстве и не имеют серьезной поддержки", — сказал он.

Топорнин подчеркнул, что украинские спецслужбы внимательно отслеживают подобные высказывания и вряд ли допустят их перерастания в реальные действия. Кроме того, сам Зеленский, по мнению политолога, значительно укрепил свои позиции во власти и контролирует ключевые политические процессы в стране.

"Сегодня Зеленский сконцентрировал в своих руках значительное влияние и контроль над основными политическими процессами в стране. У него практически нет серьезных оппонентов, которые могли бы бросить вызов его позиции. Поэтому говорить о какой-либо реальной угрозе его жизни или власти не приходится. Те, кто делает подобные заявления, лишь навлекают на себя проблемы, поскольку угроза президенту — это уголовно наказуемое деяние, и службы безопасности наверняка отреагируют на такие случаи", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
