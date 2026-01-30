Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Заявление генерального секретаря ООН по Крыму и Донбассу не имеет ни юридической силы, ни институционального статуса, отметил заместитель министра иностранных дел РФ, заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. О пределах полномочий Антониу Гутерриша он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Антониу Гутерриш
Фото: commons.wikimedia.org by Quirinale is licensed under Attribution
Антониу Гутерриш

Орджоникидзе пояснил, что в системе Организации Объединенных Наций у генерального секретаря нет права самостоятельно высказываться по вопросам, которые относятся к компетенции других органов. По его словам, подобные позиции могут формироваться только коллективно и строго в рамках устава.

"Кто такой Генеральный секретарь ООН? В соответствии с Уставом ООН это главное должностное лицо секретариата Организации Объединенных Наций, то есть исполнительного секретариата всей организации. Решения по этим вопросам принимают органы Организации Объединенных Наций, а не генеральный секретарь", — отметил Орджоникидзе.

Эксперт подчеркнул, что ранее ни один из руководителей секретариата не позволял себе подобных заявлений без соответствующего мандата. Он указал, что нейтральность является ключевым принципом этой должности, который в этом случае был нарушен.

"В данном случае он сделал заявление от себя лично. Потому что его на такого рода заявления никто не уполномочивал. Это не его дело. Это не входит в его компетенцию. Ни с какой стороны. Я бы вообще считал бы его заявление не имеющим никакой силы и значения", — заявил Орджоникидзе.

Полная запись разговора с Сергеем Орджоникидзе будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
