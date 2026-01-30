Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке

Силовое давление на Иран не приведет к отказу от ядерных технологий и лишь повышает риск эскалации, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Дипломатической академии МИД Российской Федерации, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. О ситуации вокруг Ирана и угрозах силового сценария он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

По словам Вавилова, попытки США принудить Тегеран к уступкам игнорируют как реальное состояние иранского ядерного потенциала, так и нормы международного права. Эксперт подчеркнул, что выход Вашингтона из договоренностей подорвал дипломатические усилия, а дальнейшее давление лишь приближает регион к опасной черте. Он обратил внимание на фактор возможного ответного удара и присутствие американских войск в регионе, что делает силовой сценарий крайне рискованным.

"От Ирана прежде всего они хотят закрытия ядерной программы. У нас самое главное наше суверенное право — это использовать ядерную энергию в мирных целях. Американцы вышли из этого договора еще при первом сроке Трампа, фактически сорвали все усилия. Мир в этом регионе и обстановка в этом регионе находится на грани", — отметил эксперт.

Вавилов добавил, что в сложившейся ситуации ставка должна делаться не на военные действия, а на политические и дипломатические инструменты, а призывы к рассудительности остаются единственным рациональным выходом.

