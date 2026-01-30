Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности

Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке

Мир

Силовое давление на Иран не приведет к отказу от ядерных технологий и лишь повышает риск эскалации, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Дипломатической академии МИД Российской Федерации, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. О ситуации вокруг Ирана и угрозах силового сценария он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

По словам Вавилова, попытки США принудить Тегеран к уступкам игнорируют как реальное состояние иранского ядерного потенциала, так и нормы международного права. Эксперт подчеркнул, что выход Вашингтона из договоренностей подорвал дипломатические усилия, а дальнейшее давление лишь приближает регион к опасной черте. Он обратил внимание на фактор возможного ответного удара и присутствие американских войск в регионе, что делает силовой сценарий крайне рискованным.

"От Ирана прежде всего они хотят закрытия ядерной программы. У нас самое главное наше суверенное право — это использовать ядерную энергию в мирных целях. Американцы вышли из этого договора еще при первом сроке Трампа, фактически сорвали все усилия. Мир в этом регионе и обстановка в этом регионе находится на грани", — отметил эксперт.

Вавилов добавил, что в сложившейся ситуации ставка должна делаться не на военные действия, а на политические и дипломатические инструменты, а призывы к рассудительности остаются единственным рациональным выходом.

Полная запись разговора с Александром Вавиловым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Садоводство, цветоводство
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Садоводство, цветоводство
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Популярное
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов

Бамия перестаёт быть экзотикой для дачников: ее всё чаще выбирают для теплиц. Разбираемся, зачем её сажают и чего ожидать от урожая.

Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Худшее случается само, лучшее требует усилий: урок Антония Великого для каждого дня
Россияне массово скупают витамин Е: модная добавка чревата тяжелыми последствиями
Эволюция пошла против правил: этот цветок выжил, отказавшись от идеальных опылителей
Иран и ядерные технологии: попытка давления грозит цепной реакцией на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк
Рост без тормозов: расходы на мигрантов в регионах выходят из под контроля
СССР снова в моде: 7 предметов интерьера, которые вчера выбрасывали, а сегодня ищут
Историю используют против нас: почему Россия до сих пор играет по чужим правилам
Десерт без нервов и формочек: тирамису превратили в конфеты без выпечки и ожидания
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.