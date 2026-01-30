В Госдуме объяснили, зачем НАТО на самом деле понадобился новый оборонный банк

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Создание оборонного банка в странах НАТО — не экономическая необходимость, а попытка скрыть внутренние проблемы альянса и перераспределить финансовую нагрузку. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее газета "Известия" сообщила, что страны НАТО намерены создать к 2027 году специальный "Банк обороны, безопасности и устойчивости". По данным издания, цель структуры — помочь членам альянса достичь уровня военных расходов в 5% ВВП и позволить им тратить на вооружение больше, чем предусматривают внутренние бюджетные ограничения.

По словам Чепы, инициатива по созданию оборонного банка продиктована не военной необходимостью, а политическими и экономическими расчетами. Депутат отметил, что в странах Европы нарастает недовольство растущими расходами на вооружение, и альянсу требуется инструмент, который позволит обходить внутренние финансовые ограничения.

"В последние годы в европейских структурах нередко появляются финансовые фонды и банки, создаваемые под влиянием коррупционных интересов и политической конъюнктуры. Это очередная попытка влияния на отдельные страны, которые понимают, что дальнейшая эскалация, о которой говорят в Евросоюзе и Европарламенте, делает невозможным выдерживать растущую финансовую нагрузку. Бюджеты многих государств уже не справляются с увеличением расходов, в том числе на оборону до 5% ВВП. Поэтому создается структура, которая должна снять напряженность, накопившуюся внутри Евросоюза", — отметил он.

Парламентарий добавил, что инициатива по созданию такого банка во многом связана с внутренней ситуацией в странах Европы. По его словам, власти хотят снизить напряженность среди населения, которое все чаще ощущает последствия роста военных расходов. Для этого и предлагается создать структуру, формально не связанную с внутренними бюджетами, чтобы показать, будто дополнительные траты идут "извне", а не из средств налогоплательщиков. Чепа подчеркнул, что подобный шаг может быть сделан, но пока речь идет лишь о намерениях.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
