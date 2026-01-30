Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза

Страны Балтии остаются самыми непримиримыми противниками России в Европе и первыми продвигают самые жесткие антироссийские инициативы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

Ранее РИА Новости процитировало заявление заместителя министра иностранных дел России Дмитрия Любинского, который сообщил, что посольствам прибалтийских стран в ближайшие дни будет объявлено о принятых в их отношении решениях.

По словам Бойкова, ужесточение позиции России в отношении стран Балтии является закономерным ответом на их антироссийскую политику. Он отметил, что прибалтийские государства на протяжении десятилетий демонстрируют враждебное отношение к России, начиная с первых лет после распада СССР.

"Прибалтика никогда не отличалась любовью к России. Еще с начала 90-х годов именно они предлагали различные антироссийские инициативы — как против русскоязычного населения, так и против России как государства. После начала специальной военной операции давление на русскоязычных жителей региона стало только жестче. Мы видим аресты, депортации, отказ в продлении ВНЖ тем, кто не сдал экзамен на латышском языке", — пояснил Бойков.

Он подчеркнул, что государства Балтии продолжают выдвигать новые инициативы, направленные на ограничение контактов с Россией, в том числе в гуманитарной сфере. По словам политолога, Эстония недавно предложила запретить въезд в Евросоюз участникам специальной военной операции, а страны региона регулярно высылают российских дипломатов и лоббируют новые санкции против Москвы.

"Реакция России в таких случаях традиционно зеркальная — мы высылаем их дипломатов, закрываем консульства, как это уже происходило, например, в Санкт-Петербурге. Что касается защиты русскоязычного населения, Москва поднимает этот вопрос на площадках ООН и ОБСЕ, хотя он и остается без должного внимания. Тем не менее Россия продолжает держать ситуацию под контролем и реагировать в рамках международных механизмов", — отметил Бойков.

Уровень дипломатических контактов между Россией и прибалтийскими государствами, по словам эксперта, сегодня крайне низкий, и следующий шаг, по сути, мог бы означать полный разрыв дипотношений. Однако Москва воздерживается от такого шага, чтобы не нанести ущерб российским гражданам, проживающим в регионе. При этом Россия готова к экономическим контрмерам и намерена действовать последовательно, как делала это ранее.