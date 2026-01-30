Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз
Кривое зеркало цен: отпуск Петросяна на Мальдивах исказил представление о роскоши
Дальнобой больше не золотая жила: почему водители теряют по 150 тысяч дохода
Блины стали индикатором экономики: блиндекс указал на сбой привычной логики инфляции
Весна не удержалась: январское тепло в Крыму оказалось паузой перед резким обвалом
Гаражная водка возвращается: легальный алкоголь теряет позиции по всей стране

Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза

Мир

Страны Балтии остаются самыми непримиримыми противниками России в Европе и первыми продвигают самые жесткие антироссийские инициативы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Ранее РИА Новости процитировало заявление заместителя министра иностранных дел России Дмитрия Любинского, который сообщил, что посольствам прибалтийских стран в ближайшие дни будет объявлено о принятых в их отношении решениях.

По словам Бойкова, ужесточение позиции России в отношении стран Балтии является закономерным ответом на их антироссийскую политику. Он отметил, что прибалтийские государства на протяжении десятилетий демонстрируют враждебное отношение к России, начиная с первых лет после распада СССР.

"Прибалтика никогда не отличалась любовью к России. Еще с начала 90-х годов именно они предлагали различные антироссийские инициативы — как против русскоязычного населения, так и против России как государства. После начала специальной военной операции давление на русскоязычных жителей региона стало только жестче. Мы видим аресты, депортации, отказ в продлении ВНЖ тем, кто не сдал экзамен на латышском языке", — пояснил Бойков.

Он подчеркнул, что государства Балтии продолжают выдвигать новые инициативы, направленные на ограничение контактов с Россией, в том числе в гуманитарной сфере. По словам политолога, Эстония недавно предложила запретить въезд в Евросоюз участникам специальной военной операции, а страны региона регулярно высылают российских дипломатов и лоббируют новые санкции против Москвы.

"Реакция России в таких случаях традиционно зеркальная — мы высылаем их дипломатов, закрываем консульства, как это уже происходило, например, в Санкт-Петербурге. Что касается защиты русскоязычного населения, Москва поднимает этот вопрос на площадках ООН и ОБСЕ, хотя он и остается без должного внимания. Тем не менее Россия продолжает держать ситуацию под контролем и реагировать в рамках международных механизмов", — отметил Бойков.

Уровень дипломатических контактов между Россией и прибалтийскими государствами, по словам эксперта, сегодня крайне низкий, и следующий шаг, по сути, мог бы означать полный разрыв дипотношений. Однако Москва воздерживается от такого шага, чтобы не нанести ущерб российским гражданам, проживающим в регионе. При этом Россия готова к экономическим контрмерам и намерена действовать последовательно, как делала это ранее.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Недвижимость
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Популярное
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается

Земклуника снова привлекает внимание дачников благодаря аромату, устойчивости и стабильному урожаю. Чем гибрид отличается от привычной клубники.

Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
В Госдуме ответили на сообщение о запрете ВС России бить по Украине с 29 января
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Последние материалы
Вселенная на грани пересмотра: эти точки напугали космологов сильнее чёрных дыр
Отношения с Балтией подошли к опасной грани: Москва больше не готова закрывать глаза
Космос подкинет загадку с хвостом: вот когда небо выдаст новую комету
Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности
Европа отобрала из хранилищ более 80 процентов закачанного летом газа
Леван Манджгаладзе: Тесто не должно испытывать стресс даже на конвейере
Безнаказанность на двух колесах: для водителей электросамокатов готовят неприятный сюрприз
Деньги ушли, отдых под вопросом: как не потерять деньги при оплате путешествий
То, что не берёт пылесос, снимается одним движением: простой лайфхак для ковров
Аксессуар с тренировок 80-х выходит в город: весенняя альтернатива колготкам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.