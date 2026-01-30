Чрезвычайное положение из-за Кубы вскрыло планы США: дело вовсе не в безопасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Решение США ввести чрезвычайное положение из-за Кубы не связано с реальной угрозой и имеет чисто политический характер. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Ранее в исполнительном указе президента США Дональда Трампа отмечалось, что Вашингтонская администрация вводит в стране режим чрезвычайного положения из-за якобы исходящей от Кубы угрозы. В документе говорится, что сотрудничество Гаваны с Россией и Китаем стало одним из оснований для принятия мер против поставок нефти островному государству другими странами.

Кашин объяснил, что решение Трампа является юридическим шагом, позволяющим расширить его полномочия в части введения санкций и тарифов против Кубы и стран, сотрудничающих с ней. Эксперт подчеркнул, что подобная мера направлена не на защиту США, а на усиление экономического давления на Гавану.

"Чрезвычайное положение юридически дает президенту США право использовать особые полномочия, в том числе в сфере санкций и тарифов. Следующим шагом, по-видимому, станет введение санкций против стран, которые продолжают экономическое сотрудничество с Кубой. Цель очевидна — задушить кубинскую экономику и добиться смены режима в этой стране. Это стандартный механизм давления, который Вашингтон применяет уже десятилетиями", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что ни о какой реальной угрозе со стороны Кубы речи не идет. По его словам, обоснования, приведенные Белым домом, не имеют отношения к действительности и служат лишь прикрытием для политических целей администрации Трампа.

"Угрозы со стороны Кубы не существует. Трамп, как обычно, выдвинул надуманные обоснования — в том числе упоминание о российской станции радиоэлектронной разведки, которая была выведена еще в начале 2000-х годов. Эти аргументы не имеют ничего общего с реальностью и используются только для оправдания новой кампании давления на кубинские власти. На деле речь идет о стремлении разрушить экономику Кубы, ослабить страну и спровоцировать смену режима", — пояснил эксперт.

По словам Кашина, действия Трампа полностью соответствуют положениям его стратегии национальной безопасности, где приоритетом обозначено западное полушарие. Вашингтон стремится обеспечить в этом регионе полное американское господство и контроль, добившись от расположенных там стран принятия права США ограничивать их сотрудничество с Россией и Китаем.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
