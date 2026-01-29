Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн
Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину
Евросоюз для Сербии перестал быть проектом будущего: общество увидело скрытую цену
Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы
В Госдуме ответили на идею изменить порядок расчета отпусков

Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира

Мир

Заявления о возможном визите Владимира Зеленского в Москву не имеют под собой реальных оснований и являются элементом информационной игры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Ранее журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве, выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву ради продолжения переговоров, и такой шаг способен приблизить мир.

По словам Колчина, вероятность визита Владимира Зеленского в Москву крайне мала, поскольку для украинского руководства это стало бы признанием поражения. Он отметил, что Киев продолжает отрицать происходящее на фронте и экономические трудности, стараясь поддерживать иллюзию контроля над ситуацией и уверенности в собственных силах.

"Я считаю, что приезд Зеленского в Москву маловероятен, потому что для украинского руководства это станет признанием собственного поражения. Киев, как мы видим, отказывается мириться с реальностью, отказывается признавать абсолютный крах на фронте, развал экономики, до последнего корчит себя великим и могучим. Но такие иллюзии все сильнее противоречат действительности и подрывают возможности страны к дипломатическому урегулированию. Европейцы, конечно, хотят и будут спекулировать на теме урегулирования конфликта, и уверен, что через свою медиамашину они будут долго мусолить эту тему", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что обсуждение визита Зеленского и других мирных инициатив со стороны Европы является элементом информационной кампании, не подкрепленной реальными шагами. По словам Колчина, ни в Евросоюзе, ни в Киеве нет признаков готовности к переговорам, а громкие заявления о мире преследуют совершенно иные цели.

"Реальные мотивы ЕС, конечно, серьезно отличаются от заявленных. Европейское руководство стремится и дальше затягивать конфликт, причем затягивать его на своих условиях, пытается вписаться в процесс урегулирования, где у ЕС просто нет места. Поэтому, несмотря на все громкие заявления о стремлении к миру, своими действиями Европа лишь отдаляет возможность его достижения и подрывает перспективы урегулирования", — заключил Колчин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Последние материалы
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги
Зимний волосопад берем под контроль: простой и дешевый приём с обычным шампунем
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
Зимняя Москва за 4 дня: маршрут, цены и способы сэкономить без потери впечатлений
ОРВИ у взрослых: причины, симптомы и методы профилактики
Разводы исчезают за минуты: гостиничный приём возвращает душевой прозрачность
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.