Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира

Заявления о возможном визите Владимира Зеленского в Москву не имеют под собой реальных оснований и являются элементом информационной игры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Ранее журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, находящийся в Киеве, выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на приглашение приехать в Москву ради продолжения переговоров, и такой шаг способен приблизить мир.

По словам Колчина, вероятность визита Владимира Зеленского в Москву крайне мала, поскольку для украинского руководства это стало бы признанием поражения. Он отметил, что Киев продолжает отрицать происходящее на фронте и экономические трудности, стараясь поддерживать иллюзию контроля над ситуацией и уверенности в собственных силах.

"Я считаю, что приезд Зеленского в Москву маловероятен, потому что для украинского руководства это станет признанием собственного поражения. Киев, как мы видим, отказывается мириться с реальностью, отказывается признавать абсолютный крах на фронте, развал экономики, до последнего корчит себя великим и могучим. Но такие иллюзии все сильнее противоречат действительности и подрывают возможности страны к дипломатическому урегулированию. Европейцы, конечно, хотят и будут спекулировать на теме урегулирования конфликта, и уверен, что через свою медиамашину они будут долго мусолить эту тему", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что обсуждение визита Зеленского и других мирных инициатив со стороны Европы является элементом информационной кампании, не подкрепленной реальными шагами. По словам Колчина, ни в Евросоюзе, ни в Киеве нет признаков готовности к переговорам, а громкие заявления о мире преследуют совершенно иные цели.