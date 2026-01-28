США входят в опасный цикл: события в Миннеаполисе напомнили 2020 год

Протесты в Миннеаполисе следует рассматривать не только через миграционную повестку, но и как элемент жесткой межпартийной конфронтации в США, считает доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров. О причинах и политическом фоне уличных выступлений эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

По словам Сидорова, происходящее в Миннеаполисе вписывается в более широкий контекст противостояния между демократами и администрацией президента США Дональда Трампа. Эксперт отметил, что миграционные рейды стали лишь формальным поводом для протестной активности, тогда как реальная цель — политическое давление в преддверии промежуточных выборов.

Он напомнил, что для Демократической партии текущий электоральный цикл имеет принципиальное значение, а сопротивление со стороны отдельных штатов носит осознанный и системный характер.

"Миннеаполис — это ведь одна из последних точек этой борьбы. Все такие протесты, они не только сводятся к прямому вопросу, то есть к вопросу с мигрантами. Это еще и проблема межпартийной борьбы. Мы живем сейчас двадцать шестой год, это год промежуточных выборов", — пояснил Сидоров.

Эксперт добавил, что ставка делается на раскачивание ситуации до масштабов, сопоставимых с событиями 2020 года. По его оценке, политическая конфронтация развивается на фоне глубокого раскола американского общества и используется как инструмент сдерживания действий Белого дома.

"Сопротивление со стороны этих штатов, руководителей этих штатов, оно направлено на то, чтобы как можно больше связать Трампа, не дать ему провести вот это осушение болота. Смогут ли демократы сейчас раскачать ситуацию до уровня двадцатого года? Борьба идет в глубоко расколотой стране", — подчеркнул он.

