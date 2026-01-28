Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Птица-призрак снова среди живых: столетняя тишина оказалась крупной научной ошибкой
Иллюзия приватности треснула: закрытые каналы Telegram стали новой мишенью мошенников
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов

Высшее образование в Сербии сыграло злую шутку: как вузы стали очагом протестов

Мир

Студенческие протесты в Сербии стали следствием инфляции дипломов и завышенных ожиданий, а не осознанной политической борьбы, пояснил сербский историк, профессор философского факультета Белградского университета Чедомир Антич. О причинах затяжных блокад университетов он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Сербия здание правительства
Фото: commons.wikimedia.org by Voice of America, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сербия здание правительства

Антич считает, что происходящее в сербских университетах нельзя объяснять классическими политическими или идеологическими мотивами. По его словам, за протестной активностью стоит резкий и искусственный рост числа людей с формальным высшим образованием, который не был подкреплен реальными социальными лифтами и возможностями.

"У нас инфляция высшего образования. Невозможно, чтобы в 2000 году было 6 процентов людей с высшим образованием, а в 2025 году — 21 процент. Многие из них считают, что именно они должны управлять страной. Они не понимают, что сегодня диплом университета — это примерно то же самое, что и диплом средней школы 30–40 лет назад", — отметил эксперт.

Историк добавил, что в результате сформировалась социальная группа с завышенными ожиданиями, которая легко вовлекается в протестную активность. По его оценке, именно эта среда стала удобным ресурсом для внешней или внутренней мобилизации, не обязательно связанной с осмысленной политической программой.

"Они стали хорошей армией для любого, кто хочет их мобилизовать", — подчеркнул Антич.

Полная запись разговора с Чедомиром Античем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Садоводство, цветоводство
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Последние материалы
Пол поёт под ногами: как убрать скрип ламината без вскрытия и пыли
Идеальной основой для зефира стал овощ — он спасает десерт от провала с текстурой
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год
Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Овал подтягивается сам: модные стрижки 2026 маскируют возраст без фотошопа
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Популярный гибрид не выдержал реальности: Lixiang подвёл в самый ответственный момент
Бюджетная рыба со вкусом сёмги: этот способ жарки заставит горбушу таять во рту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.