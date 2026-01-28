Высшее образование в Сербии сыграло злую шутку: как вузы стали очагом протестов

Студенческие протесты в Сербии стали следствием инфляции дипломов и завышенных ожиданий, а не осознанной политической борьбы, пояснил сербский историк, профессор философского факультета Белградского университета Чедомир Антич. О причинах затяжных блокад университетов он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Антич считает, что происходящее в сербских университетах нельзя объяснять классическими политическими или идеологическими мотивами. По его словам, за протестной активностью стоит резкий и искусственный рост числа людей с формальным высшим образованием, который не был подкреплен реальными социальными лифтами и возможностями.

"У нас инфляция высшего образования. Невозможно, чтобы в 2000 году было 6 процентов людей с высшим образованием, а в 2025 году — 21 процент. Многие из них считают, что именно они должны управлять страной. Они не понимают, что сегодня диплом университета — это примерно то же самое, что и диплом средней школы 30–40 лет назад", — отметил эксперт.

Историк добавил, что в результате сформировалась социальная группа с завышенными ожиданиями, которая легко вовлекается в протестную активность. По его оценке, именно эта среда стала удобным ресурсом для внешней или внутренней мобилизации, не обязательно связанной с осмысленной политической программой.

"Они стали хорошей армией для любого, кто хочет их мобилизовать", — подчеркнул Антич.

