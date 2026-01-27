Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом
Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством

Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье

Мир

Любые силовые сценарии вокруг Приднестровья автоматически означают прямое столкновение с Россией и потому выглядят крайне маловероятными, отметил политический и военный обозреватель Юрий Селиванов. О перспективах унии Молдовы и Румынии и заявлениях румынского руководства он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Флаг Румынии
Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Румынии

Селиванов подчеркнул, что громкие политические заявления сами по себе не стоит воспринимать как готовность к реальным действиям. По его словам, в подобных вопросах ключевым фактором остается понимание последствии, которые может повлечь силовое развитие событии.

"Публичные заявления, от кого бы они ни исходили, как правило, мало о чем говорят, кроме, ну, так сказать, некоторых намерений, выраженных в самой общей форме. Что касается идеи так называемого воссоединения Молдовы, я подчеркиваю именно Молдовы, потому что есть еще Приднестровская, Молдавская Республика, которая ни с какой Румынией воссоединяться, естественно, не собирается. Даже в случае их совместного нападения это будет означать для Молдовы официальное формальное вступление в войну с Россией", — отметил эксперт.

Он добавил, что именно перспектива прямого военного конфликта служит главным сдерживающим фактором для всех участников возможного противостояния. По мнению обозревателя, любые попытки силового давления приведут к тяжелым последствиям для инициаторов подобных шагов.

"Когда идет речь о таких вещах, как прямое нападение, например, на наши войска в Приднестровье, никто церемониться не будет. Я не думаю, что молдавские власти настолько с ума сошли, что хотят получить по своеи голове. Если так вот здраво прикинуть, то я бы на месте и тои, и другои стороны очень сильно бы подумал, прежде чем пытаться что-то такое затеять, потому что последствия будут для них кошмарными", — подчеркнул Селиванов.

Полная запись разговора с Юрием Селивановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
Ягоды внутри, корочка сверху: пирог, который исчезает быстрее, чем остывает
Автовладельцы бегут из дилерских центров: гаражные СТО становятся новым стандартом
Налоговый разворот: уехавшие иноагенты массово закрывают долги перед ФНС
Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье
На Западе удивились устойчивости поставок российской нефти в Индию
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Тёплое платье стало индикатором вкуса: модели, которые собирают образ целиком
Зимний макияж работает против кожи — и большинство узнаёт об этом слишком поздно
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.