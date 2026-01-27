Прямое столкновение неизбежно: что останавливает силовой сценарий в Приднестровье

Любые силовые сценарии вокруг Приднестровья автоматически означают прямое столкновение с Россией и потому выглядят крайне маловероятными, отметил политический и военный обозреватель Юрий Селиванов. О перспективах унии Молдовы и Румынии и заявлениях румынского руководства он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Селиванов подчеркнул, что громкие политические заявления сами по себе не стоит воспринимать как готовность к реальным действиям. По его словам, в подобных вопросах ключевым фактором остается понимание последствии, которые может повлечь силовое развитие событии.

"Публичные заявления, от кого бы они ни исходили, как правило, мало о чем говорят, кроме, ну, так сказать, некоторых намерений, выраженных в самой общей форме. Что касается идеи так называемого воссоединения Молдовы, я подчеркиваю именно Молдовы, потому что есть еще Приднестровская, Молдавская Республика, которая ни с какой Румынией воссоединяться, естественно, не собирается. Даже в случае их совместного нападения это будет означать для Молдовы официальное формальное вступление в войну с Россией", — отметил эксперт.

Он добавил, что именно перспектива прямого военного конфликта служит главным сдерживающим фактором для всех участников возможного противостояния. По мнению обозревателя, любые попытки силового давления приведут к тяжелым последствиям для инициаторов подобных шагов.

"Когда идет речь о таких вещах, как прямое нападение, например, на наши войска в Приднестровье, никто церемониться не будет. Я не думаю, что молдавские власти настолько с ума сошли, что хотят получить по своеи голове. Если так вот здраво прикинуть, то я бы на месте и тои, и другои стороны очень сильно бы подумал, прежде чем пытаться что-то такое затеять, потому что последствия будут для них кошмарными", — подчеркнул Селиванов.

Полная запись разговора с Юрием Селивановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.