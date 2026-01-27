Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Форум в Давосе не стал площадкой для диалога и был использован президентом США Дональдом Трампом для односторонних заявлений, отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев. Об итогах Давоса, позиции Трампа и ситуации вокруг Гренландии эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Журавлев пояснил, что ожидания от форума в Давосе не оправдались, поскольку реального диалога между сторонами не произошло. По его словам, президент США Дональд Трамп использовал международную площадку как трибуну для навязывания собственной повестки, не предполагая обсуждения или компромиссов. Эксперт также обратил внимание на реакцию Европы, которая, как показала ситуация с Гренландией, оказалась неготова к активным действиям в ответ на американское давление.

"Диалог не состоялся по очень просто причине, Трамп ни в какие диалоги входить не собирается. Он хочет всем объяснить, что они должны делать, когда он им прикажет. На основании этих двух тезисов он не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Он просто объясняет, что будет происходить", — отметил эксперт.

По мнению специалиста, ситуация вокруг Гренландии стала наглядным примером слабости общеевропейской позиции. Он подчеркнул, что в Европе демонстрируют нежелание расставаться с островом, но при этом не предлагают никаких реальных шагов для защиты собственных интересов.

Полная запись разговора с Дмитрием Журавлевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
