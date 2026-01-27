Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход

Мир

Заявление лидера партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель о намерении потребовать от Киева компенсации за поставленное вооружение и ущерб от подрыва газопроводов носит предвыборный характер и направлено на усиление политического влияния партии. Об этом рассказал Pravda.Ru директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее Алис Вайдель заявила, что в случае победы на выборах политическая сила намерена потребовать от Украины €70 млрд за поставленное вооружение и еще €15 млрд — в качестве компенсации за подрыв газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".

По словам Топорнина, высказывания Вайдель отражают настроения части немецкого общества, где все чаще звучат сомнения в необходимости дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева. Он отметил, что в Германии нет единства мнений по вопросу конфликта, и многие граждане выступают за поиск мирного решения.

"В немецком обществе никогда не было полной поддержки Украины. Большинство граждан высказываются за прекращение конфликта и за то, чтобы искать дипломатические пути урегулирования. Многие считают, что Германия тратит слишком много денег на помощь Украине, хотя внутри страны хватает собственных экономических проблем", — пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что заявления Вайдель о возвращении десятков миллиардов евро Киева следует рассматривать не как реальное политическое требование, а как способ привлечь внимание избирателей и повысить рейтинг партии.

"Такие заявления — это скорее пиар-ход, рассчитанный на электорат, уставший от темы конфликта и финансовых затрат. "Альтернатива для Германии" действительно сегодня одна из самых популярных партий в стране, ее поддерживает около четверти избирателей. Но возможности реализовать подобные инициативы у нее нет, поскольку остальные политические силы не готовы идти с ней на коалицию", — отметил Топорнин.

Он добавил, что партия, несмотря на высокие рейтинги, остается в изоляции и не способна влиять на формирование внешней политики ФРГ. По мнению эксперта, подобные заявления отражают прежде всего общественное недовольство и усталость от конфликта, но не меняют общий курс немецкого правительства, ориентированный на поддержку Киева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
