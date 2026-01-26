Тяжелое бремя для ЕС: почему Европа платит Украине, рискуя собственной стабильностью

Финансирование Украины стало для стран Евросоюза тяжелым бременем, однако отказаться от него они не могут из-за сокращения американской поддержки и попыток удержать влияние в конфликте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Ранее газета Kurier сообщила, что генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отставки министра иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер после решения правительства выделить Киеву дополнительные средства.

По словам Бойкова, решение стран Евросоюза продолжать финансирование Украины связано прежде всего с изменением позиции Соединенных Штатов. После сокращения американской военной помощи Брюссель оказался в ситуации, когда обязанность поддерживать Киев фактически легла на европейские государства. Это создало значительное давление на бюджеты стран ЕС и усилило внутренние противоречия.

"Главная причина нынешних финансовых трудностей Евросоюза — сокращение военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. До прихода Дональда Трампа к президентству Вашингтон стабильно выделял значительные средства на поддержку Киева. Теперь же основная военная и политическая сила НАТО не готова сохранять прежние объемы финансирования, и европейцам приходится срочно искать новые источники средств. По сути, у них остается лишь два варианта — брать кредиты или сокращать собственные расходы", — пояснил он.

Политолог отметил, что Евросоюз выбрал менее болезненный путь и пошел на масштабные заимствования. Это позволяет временно избежать сокращения социальных программ, однако такая стратегия ведет к росту долгового бремени и подрывает экономическую устойчивость объединения.

"Они уже одобрили беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро, большая часть которого направлена на военные цели. Пока это решение позволяет не трогать внутренние социальные расходы, но в перспективе оно создаст дополнительные финансовые риски. С учетом того, что администрация Трампа может оставаться у власти еще несколько лет, ЕС придется искать новые пути выхода из этой ситуации", — подчеркнул Бойков.

По словам политолога, нынешняя политика не приведет к распаду Евросоюза, однако вызовет рост общественного недовольства и усиление евроскептических настроений. Все больше избирателей будут поддерживать партии, выступающие против чрезмерного влияния Брюсселя и за более прагматичный курс в международных отношениях.