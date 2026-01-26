Евросоюз трещит по швам: как рост национального эгоизма раскалывает Европу

Евросоюз переживает внутренний кризис, и его нынешняя конфедеративная модель постепенно теряет устойчивость, что может привести к ослаблению объединения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Ранее в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен принять Украину в ЕС к 2027 году может привести к расколу объединения.

По словам Подберезкина, Европейский союз вступил в фазу глубокого кризиса, связанного с несовершенством его конфедеративного устройства. По его словам, проект единой Европы не смог перерасти в полноценную федерацию, что сделало систему неустойчивой и зависимой от национальных интересов отдельных государств.

"Те процессы, которые сейчас происходят в Евросоюзе, свидетельствуют о том, что эта идея терпит крах. Конфедерация — очень рыхлое объединение, которое по сути подвержено кризису и уже начинает сыпаться. Этот процесс неизбежен, вопрос лишь в том, когда он произойдет и с участием каких стран", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что усиление противоречий между членами ЕС связано с ростом национального эгоизма и борьбой за ресурсы. По его словам, в Европе начинается "дележка имущества", где каждая страна стремится укрепить собственные позиции и получить больше выгод от существующей системы. Это создает почву для внутренней эрозии институтов Евросоюза и ослабления его влияния.

"Начинается дележка имущества, и каждая страна стремится отстоять лучшие позиции. Это неизбежно приведет Евросоюз к краху в достаточно короткие сроки. Но, скорее всего, никто не будет официально выходить из объединения. Институты Евросоюза просто будут постепенно рассыпаться и девальвироваться", — пояснил профессор.

Подберезкин добавил, что ослабление Евросоюза неизбежно приведет к переформатированию интеграционных связей. По его словам, Северная Европа, являющаяся главным донором и инвестором союза, будет постепенно дистанцироваться от южных и прибалтийских стран, исходя из собственных экономических интересов. Это приведет к ослаблению позиций государств, которые ранее во многом существовали за счет финансовой поддержки северных партнеров.