Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одышка как первый звоночек: на какие болезни может указывать нехватка воздуха
Денег хватает впритык: россияне всё чаще живут без финансового запаса
Цифровой шпаргалке открыли двери: нейросети незаметно захватили аудитории вузов
Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре
Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт

Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти

Мир

Экономические протесты в Иране использовали как прикрытие для силового сценария с участием спящих ячеек, отметил военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран.Ру Владимир Онищенко в беседе со специальным корреспондентом Pravda.Ru Дарьей Асламовой. О версии происхождения протестов конца 2025 года он рассказал в эфире Правда ТВ.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

Онищенко заявил, что, по его оценке, протестная активность в Иране не была стихийной и изначально сопровождалась скрытой подготовкой. Эксперт считает, что ключевую роль сыграли заранее созданные структуры, которые были активированы в нужный момент.

"В Иране усилиями спецслужб Запада и Израиля была создана масса так называемых скрытых или как мы их называем, спящих ячеек практически по всей стране. Эти спящие ячейки по команде как бы с Запада подключаются к этим демонстрациям протеста для того, чтобы взбудоражить народ, показать, что это масштабное явление. Проснулись вот эти вот спящие ячейки, откуда ни возьмись, казалось бы, взялось оружие, спрятанное и припрятанное, началась стрельба, метание гранат, коктейли Молотова", — рассказал Онищенко.

По его словам, дальнейшее развитие событий укладывается в логику попытки смены политической повестки и радикализации требований. Аналитик подчеркнул, что ставка делалась на трансформацию социального недовольства в открытую борьбу с властью.

"План тактический план Израиля и США был такой: из экономических протестов превратить это дело в политические протесты с лозунгами свергнуть режим. Задача была посеять в стране очередной хаос, перевести его в разряд, как бы цветной, очередной цветной революции", — пояснил эксперт.

Полная запись беседы Дарьи Асламовой с Владимиром Онищенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Газ
Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Разовое послабление в рационе: когда отклонение от диеты не наносит вреда фигуре
Оценки за поведение снова в деле: почему эта идея пугает даже спокойных родителей
Брюки из 80-х вернулись без стеснения: этот фасон неожиданно правит весной 2026
Зимний посев ломает привычную рассаду: эти семена растут сами при любой погоде
Линзы на холоде ведут себя коварно: ошибки, которые усиливают сухость глаз
Резервы России резко прибавили: за неделю в копилку пришли $16,6 млрд
Привычка из детства оказалась спорной: почему кровать после сна нуждается в воздухе
Один зуб — минус миллионы лет: в Европе нашли след последней колючей сони
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Зимой волосы живут между морозилкой и батареей: три шага против сухости и хаоса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.