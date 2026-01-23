Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти

Экономические протесты в Иране использовали как прикрытие для силового сценария с участием спящих ячеек, отметил военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран.Ру Владимир Онищенко в беседе со специальным корреспондентом Pravda.Ru Дарьей Асламовой. О версии происхождения протестов конца 2025 года он рассказал в эфире Правда ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Ирана

Онищенко заявил, что, по его оценке, протестная активность в Иране не была стихийной и изначально сопровождалась скрытой подготовкой. Эксперт считает, что ключевую роль сыграли заранее созданные структуры, которые были активированы в нужный момент.

"В Иране усилиями спецслужб Запада и Израиля была создана масса так называемых скрытых или как мы их называем, спящих ячеек практически по всей стране. Эти спящие ячейки по команде как бы с Запада подключаются к этим демонстрациям протеста для того, чтобы взбудоражить народ, показать, что это масштабное явление. Проснулись вот эти вот спящие ячейки, откуда ни возьмись, казалось бы, взялось оружие, спрятанное и припрятанное, началась стрельба, метание гранат, коктейли Молотова", — рассказал Онищенко.

По его словам, дальнейшее развитие событий укладывается в логику попытки смены политической повестки и радикализации требований. Аналитик подчеркнул, что ставка делалась на трансформацию социального недовольства в открытую борьбу с властью.

"План тактический план Израиля и США был такой: из экономических протестов превратить это дело в политические протесты с лозунгами свергнуть режим. Задача была посеять в стране очередной хаос, перевести его в разряд, как бы цветной, очередной цветной революции", — пояснил эксперт.

Полная запись беседы Дарьи Асламовой с Владимиром Онищенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.