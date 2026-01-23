Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины

Финансовое положение Евросоюза не позволяет удовлетворить запросы Киева в полном объеме, однако Брюссель будет искать средства для оказания помощи. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Людмила Адилова.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что руководство Европейского союза передало лидерам стран ЕС конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на сумму около 1,5 трлн долларов.

Адилова отметила, что Евросоюз оказался в крайне сложной финансовой ситуации, и выделение средств, запрашиваемых Киевом, представляется маловероятным. При этом, по словам политолога, Брюссель будет вынужден искать возможности для оказания поддержки, чтобы сохранить влияние и не ослабить свои позиции в конфликте.

"Денег у Евросоюза нет — это однозначно, но они будут искать эти ресурсы, чтобы помочь Украине. Сейчас Европа действует из политических соображений и будет пытаться компенсировать Киеву убытки, о которых тот заявляет. Разговор о мире или хотя бы перемирии не ведется — речь идет исключительно о выплатах. Евросоюз пытается сохранить лицо и показать, что способен выполнять обязательства, хотя его финансовые возможности исчерпаны. Это отражает общее ослабление Европы и ее зависимость от внешних факторов", — подчеркнула Адилова.

По ее словам, даже если Брюсселю удастся временно мобилизовать ресурсы, перспектива дальнейшего финансирования Украины остается сомнительной. Европа, добавила политолог, уже исчерпала значительную часть резервов и вскоре столкнется с внутренними экономическими трудностями.

"Они будут искать деньги, но это лишь вопрос времени, когда ресурсы закончатся. Евросоюз не сможет бесконечно покрывать украинские потребности, поскольку сам нуждается в поддержке. Эта политика изматывает, и в какой-то момент может привести к системному кризису. Если ситуация сохранится, Евросоюз в нынешнем виде долго не просуществует. Его финансовые и политические возможности быстро тают", — сказала Адилова.

Она также отметила, что позиция венгерского премьера Виктора Орбана остается последовательной и направленной на защиту национальных интересов. По словам политолога, Орбан действует прагматично и не позволит втянуть Венгрию в решения, которые наносят ущерб ее экономике и суверенитету.