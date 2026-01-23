В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров

Попытки Евросоюза создать специальный трибунал против российских лидеров — это имитация бурной деятельности, не имеющая практического смысла. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделил первые €10 млн на формирование специального трибунала "для судебного преследования российских лидеров за их роль" в боевых действиях на Украине.

Колесник подчеркнул, что инициатива Евросоюза выглядит как демонстрация активности на фоне снижения его политического влияния. По мнению депутата, выделение 10 млн евро на создание трибунала не приведет к реальным результатам и преследует исключительно пропагандистские цели.

"Выделенные Евросоюзом 10 миллионов евро — незначительная сумма, чтобы реализовать столь масштабный проект. Брюсселю просто необходимо показать активность, ведь его влияние, особенно в контексте украинского конфликта, заметно ослабевает. При этом с российской стороны уже заведены уголовные дела против всех, кто причастен к преступлениям, в том числе военным", — отметил депутат.

Он добавил, что в России расследования ведутся в рамках действующего законодательства — без создания каких-либо специальных трибуналов. Следственный комитет, военные следователи, прокуратура и ФСБ проводят комплексную работу, документируя все факты преступлений на местах.

"Наши правоохранительные органы собрали серьезные материалы, все задокументировано и подтверждено доказательствами. Поэтому нет необходимости в создании дополнительных международных структур. Эти инициативы — всего лишь имитация бурной деятельности. Евросоюз прекрасно понимает, что Россия — ядерная держава, , и подобные игры могут обернуться серьезными последствиями. С такими заявлениями и инициативами нужно быть осторожнее", — подчеркнул Колесник.

Парламентарий отметил, что идея создания такого трибунала напоминает деятельность Международного уголовного суда, решения которого Россия не признает. Он добавил, что аналогичную позицию занимает и президент США Дональд Трамп, который также не признает юрисдикцию этого суда.