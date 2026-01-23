Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось

В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров

Мир

Попытки Евросоюза создать специальный трибунал против российских лидеров — это имитация бурной деятельности, не имеющая практического смысла. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз выделил первые €10 млн на формирование специального трибунала "для судебного преследования российских лидеров за их роль" в боевых действиях на Украине.

Колесник подчеркнул, что инициатива Евросоюза выглядит как демонстрация активности на фоне снижения его политического влияния. По мнению депутата, выделение 10 млн евро на создание трибунала не приведет к реальным результатам и преследует исключительно пропагандистские цели.

"Выделенные Евросоюзом 10 миллионов евро — незначительная сумма, чтобы реализовать столь масштабный проект. Брюсселю просто необходимо показать активность, ведь его влияние, особенно в контексте украинского конфликта, заметно ослабевает. При этом с российской стороны уже заведены уголовные дела против всех, кто причастен к преступлениям, в том числе военным", — отметил депутат.

Он добавил, что в России расследования ведутся в рамках действующего законодательства — без создания каких-либо специальных трибуналов. Следственный комитет, военные следователи, прокуратура и ФСБ проводят комплексную работу, документируя все факты преступлений на местах.

"Наши правоохранительные органы собрали серьезные материалы, все задокументировано и подтверждено доказательствами. Поэтому нет необходимости в создании дополнительных международных структур. Эти инициативы — всего лишь имитация бурной деятельности. Евросоюз прекрасно понимает, что Россия — ядерная держава, , и подобные игры могут обернуться серьезными последствиями. С такими заявлениями и инициативами нужно быть осторожнее", — подчеркнул Колесник.

Парламентарий отметил, что идея создания такого трибунала напоминает деятельность Международного уголовного суда, решения которого Россия не признает. Он добавил, что аналогичную позицию занимает и президент США Дональд Трамп, который также не признает юрисдикцию этого суда.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Еда и рецепты
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Последние материалы
Платиновый холод растаял: эти тёплые оттенки сместили моду в сторону естественности
Сербский доброволец: Мы видели, как горела Одесса, и поняли — это наша война
Соседи не поверят, пока не увидят: три сорта моркови, что не портятся всю зиму
Пошлины Трампа не повлияли на экспорт из Китая
Пока одни боятся, другие носят: самый смелый цвет 2026-го уже выбирает каждая модница
Минимум усилий — максимум красок: растения, которые прощают все ошибки новичков
Хрустят снаружи, нежные внутри: белорусские бульбаши из простой картошки
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии
Гардероб выходит из спячки: один цвет этой весны работает сильнее отдыха и отпуска
Потолок стал главным акцентом интерьера: тренды, которые вытесняют натяжные решения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.