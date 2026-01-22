Миллион долларов за голос избирателя: Трамп превращает гренландцев в разменную монету

Предложение президента США Дональда Трампа заплатить каждому жителю Гренландии по миллиону долларов стало продолжением его бизнес-подхода к мировой политике и попыткой "купить" влияние без конфронтации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность выплатить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов за согласие на присоединение к США. По данным издания, речь идет примерно о 57 тысячах человек.

По словам Топорнина, американский лидер не намерен применять силовые методы, хотя у США есть все возможности занять остров военным путем. Трамп понимает, что такой шаг разрушит отношения с союзниками, поэтому старается действовать в экономическом ключе, используя свои ресурсы и влияние бизнесмена.

"Трамп поставил целью завладеть Гренландией и идет к этой цели настойчиво. Конечно, он мог бы применить вооруженные силы и занять остров за считанные часы, но не хочет портить отношения с европейскими партнерами. Для него важно сохранить рынок Европы и взаимодействие с союзниками, ведь силовой сценарий нанес бы серьезный удар по его репутации", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что подход Трампа отражает его предпринимательское мышление — уверенность в том, что любую проблему можно решить при помощи денег. По его мнению, американский лидер искренне верит, что щедрое финансовое предложение заставит гренландцев изменить позицию.

"Трамп рассуждает как бизнесмен: он уверен, что в мире все покупается, разница лишь в цене. Он подсчитал, что если каждому гренландцу предложить по миллиону долларов, то это станет решающим фактором. Для местных жителей это колоссальные деньги — таких сумм они никогда не заработают, занимаясь традиционными северными промыслами", — пояснил Топорнин.

Политолог напомнил, что экономика острова более чем наполовину зависит от финансовой поддержки Дании, и именно это делает гренландцев уязвимыми к подобным предложениям. Он считает, что часть населения может рассматривать американскую инициативу не только как политический, но и как экономический шанс.

"Бюджет Гренландии более чем на 50% датируется из Копенгагена, и если убрать эту помощь, остров останется практически без источников дохода. Поэтому предложение Трампа для многих выглядит заманчиво. Независимость сама по себе не гарантирует благополучия, и местные жители это прекрасно понимают", — отметил он.

По словам Топорнина, действия Трампа следует рассматривать как элемент политического давления и продолжение его торговой тактики. Политолог подчеркнул, что американский президент привык добиваться целей, используя комбинацию экономических стимулов и угроз.

"Он уже грозил повышением пошлин для стран, поддерживающих Гренландию в составе Дании, но временно отложил введение санкций. Трамп рассчитывает, что здравый смысл в европейских столицах возьмет верх, а финансовые аргументы сделают свое дело. Не исключено, что разговор о покупке острова еще продолжится, но уже на других условиях", — подчеркнул Топорнин.

Он также выразил уверенность, что в случае достижения договоренностей Трамп выполнит свои обязательства и действительно обеспечит выплату средств, о которых говорил. По словам политолога, для американского лидера крайне важно подтвердить имидж человека, способного доводить сделки до конца, особенно когда речь идет о громких международных инициативах.