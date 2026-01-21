Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Россия не принимает внешнеполитические решения из логики мнимой изоляции и политического торга, подчеркнул советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира и возможное участие России в этом формате.

United States president Donald Trump awaiting Russian president Vladimir Putin at the Alaska 2025 summit
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Bobylev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
United States president Donald Trump awaiting Russian president Vladimir Putin at the Alaska 2025 summit

Эксперт отметил, что статус России как постоянного члена Совбеза ООН исключает подходы, основанные на эмоциях, обидах или демонстративных шагах. По его словам, Москва исходит исключительно из собственных интересов и не рассматривает подобные форматы как способ кому-либо что-либо доказать или компенсировать.

"Постоянный член Совбеза не может находиться в изоляции, потому что это одна из тех стран, это постоянная пятерка членов, которые отвечают за всю мировую стабильность. Говорить о том, что Россия когда-либо находилась в изоляции и что для того, чтобы выйти из какой-то изоляции России нужно бежать и вступать в Совет мира, не читая его уставы, — это, конечно, совершенно не наш уровень. Очевидно, что это не уровень дипломатии великой державы, которой является Москва", — отметил Буневич.

Он добавил, что любые международные инициативы рассматриваются Россией прагматично, без оглядки на внешнее давление или позицию отдельных стран Европы.

Полная запись разговора с Дмитрием Буневичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
