Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы

Россия не принимает внешнеполитические решения из логики мнимой изоляции и политического торга, подчеркнул советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира и возможное участие России в этом формате.
Эксперт отметил, что статус России как постоянного члена Совбеза ООН исключает подходы, основанные на эмоциях, обидах или демонстративных шагах. По его словам, Москва исходит исключительно из собственных интересов и не рассматривает подобные форматы как способ кому-либо что-либо доказать или компенсировать.
"Постоянный член Совбеза не может находиться в изоляции, потому что это одна из тех стран, это постоянная пятерка членов, которые отвечают за всю мировую стабильность. Говорить о том, что Россия когда-либо находилась в изоляции и что для того, чтобы выйти из какой-то изоляции России нужно бежать и вступать в Совет мира, не читая его уставы, — это, конечно, совершенно не наш уровень. Очевидно, что это не уровень дипломатии великой державы, которой является Москва", — отметил Буневич.
Он добавил, что любые международные инициативы рассматриваются Россией прагматично, без оглядки на внешнее давление или позицию отдельных стран Европы.
