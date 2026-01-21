Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Переход Франции и Германии к более мягким заявлениям о необходимости переговоров с Россией связан не с изменением позиции стран, а с личными мотивами их лидеров, стремящихся сохранить власть на фоне нестабильной поддержки США. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Ранее издание Advance сообщило, что Франция, Германия и Италия, ранее выступавшие за жесткий курс в отношении Москвы, теперь все чаще подчеркивают необходимость прямых переговоров с Россией.

По словам Бардина, нынешние заявления европейских лидеров нельзя считать изменением официальной политики. Он отметил, что Франция и Германия действуют не как государства, а через своих руководителей — Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, которые пытаются адаптировать свою позицию под текущие политические условия.

"Не совсем справедливо говорить о том, что страны изменили свою позицию. Меняют ее не государства, а лидеры — Мерц и Макрон. Оба они пытаются удержаться у власти и помочь своим политическим силам сохранить влияние. Это прагматичный шаг, продиктованный не стратегией, а стремлением выжить в быстро меняющемся политическом ландшафте", — пояснил он.

Политолог добавил, что позиции европейских лидеров напрямую зависят от американских политических кланов, связанных с корпорацией BlackRock и Демократической партией США. По его словам, ослабление этих структур после укрепления позиций президента США Дональда Трампа вынудило Макрона и Мерца скорректировать риторику.

"Макрон дважды избирался при поддержке Демократической партии США и связанных с ней бизнес-групп. Мерц возглавлял филиал BlackRock в Германии и также обязан своим положением этому политико-финансовому клану. Сегодня их покровители теряют влияние, поэтому им приходится лавировать, демонстрировать готовность к диалогу с Россией и избегать прямой конфронтации", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что происходящие изменения отражают не внешнеполитический разворот Европы, а внутриполитическую борьбу в США, где противостоят два крупных клана — республиканцы во главе с Трампом и глобалисты, представляющие Демпартию.

"Сейчас идет не противостояние США и Евросоюза, а противостояние внутри самих Соединенных Штатов. Один политический клан связан с республиканцами и Дональдом Трампом, другой — с глобалистами и BlackRock. Макрон и Мерц оказались между ними и вынуждены маневрировать, чтобы сохранить свое политическое будущее. Вся их риторика о переговорах — это отражение этой борьбы, а не самостоятельная европейская инициатива", — заключил Бардин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
