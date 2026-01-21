Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией

Высказывание депутата польской партии Павла Яблоньского о критическом состоянии отношений между Варшавой и Нью-Дели — это попытка привлечь внимание к собственной персоне, а не отражение позиции официальных властей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Фото: commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons Флаг Польши

Ранее депутат партии "Право и справедливость" Яблоньский заявил, что отношения между Польшей и Индией находятся в критическом состоянии.

По словам Баширова, подобные заявления не стоит воспринимать как отражение официальной политики польских властей. Он отметил, что речь идет о частной инициативе депутата, стремящегося привлечь к себе внимание на фоне внутренней повестки.

"Нужно понимать, кто это сказал. Речь идет не о представителе исполнительной власти, а о депутате, который пытается заявить о себе через громкие высказывания. Это человек, ориентированный не на политику, а на медийный эффект. Его мотивы могут быть связаны с предстоящими выборами или желанием поддерживать интерес к своей персоне", — пояснил он.

Политолог добавил, что подобные заявления не окажут серьезного влияния на отношения между Индией и Польшей и не приведут к каким-либо дипломатическим последствиям. По словам Баширова, польские власти не станут поддерживать высказывания депутата, понимая их популистский характер, а Индия, скорее всего, вовсе не обратит на них внимания.