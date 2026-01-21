Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира

Инициатива президента США Дональда Трампа по формированию "Совета мира" — это попытка усилить собственное политическое влияние и оставить о себе громкий след в истории. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

Ранее газета Financial Times (FT) увидела знак стремления сохранить диалог с Москвой в приглашении Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину войти в состав международного "Совета мира" по сектору Газа.

Синельников-Оришак полагает, что идея Дональда Трампа создать "Совет мира" не имеет под собой реальной политической основы и продиктована личными амбициями американского лидера. По словам политолога, Трамп использует подобные инициативы для укрепления собственного влияния и поддержания интереса к своей персоне на международной арене.

"Трамп решил устроить сам себе ООН, создать достаточно странную структуру с большими претензиями на перспективу. Ему безразлично все, кроме себя самого. Все, что он делает, направлено на то, чтобы остаться в памяти и закрепить свой образ политического лидера. Трамп понимает, что времени у него немного, и старается использовать его по максимуму", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что участие России в этом формате не принесет ощутимой пользы. По его словам, сама идея "Совета мира" лишена перспектив и не способна стать площадкой для реального диалога между странами.