Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ

Молдавия решила покинуть Содружество Независимых Государств, чтобы окончательно сосредоточиться на вступлении в Европейский союз. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в эфире Radio Moldova, что республика выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию.

Топорнин объяснил, что решение Кишинева стало логичным продолжением внешнеполитического курса страны. Он отметил, что СНГ создавалось как временный механизм для сохранения связей между бывшими советскими республиками, однако спустя более чем три десятилетия организация утратила реальное значение.

"Эта структура создавалась на переходный период после распада Советского Союза, чтобы сохранить контакты между бывшими республиками. Сейчас цель, ради которой создавалось СНГ, по сути, уже выполнена. Организация постепенно превратилась в некий клуб для общения политических лидеров, без обязательных механизмов и реального влияния", — пояснил он.

Политолог добавил, что для Молдавии членство в СНГ уже давно носило формальный характер и не приносило ощутимой практической выгоды. Основной приоритет республики — интеграция в Европейский союз, и отказ от участия в Содружестве стал естественным этапом на этом пути.

"Молдова официально определила для себя курс на вступление в Европейский союз и уже получила статус кандидата. Участие в других региональных объединениях только мешает реализации этой цели. Поэтому решение выйти из СНГ вполне закономерно: власти просто расчищают путь для проведения необходимых преобразований", — отметил он.

Топорнин подчеркнул, что решение о выходе из СНГ не станет поворотным моментом в отношениях Молдавии и России. По его словам, характер взаимодействия между странами определяется не формальным участием в международных объединениях, а политическим курсом, которого придерживается руководство республики.

Политолог напомнил, что нынешние власти Молдавии проводят проевропейскую и прорумынскую политику, при этом негативно оценивают роль России из-за нерешенной проблемы Приднестровья. Он добавил, что Кишинев поддерживает Украину и частично присоединяется к санкционным мерам, что снижает шансы на улучшение отношений с Москвой в обозримой перспективе.