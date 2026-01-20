Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Штраф за забытые водительские права составляет 500 рублей
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов

Разрыв с прошлым: что изменится для Молдавии после выхода из СНГ

Мир

Молдавия решила покинуть Содружество Независимых Государств, чтобы окончательно сосредоточиться на вступлении в Европейский союз. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в эфире Radio Moldova, что республика выйдет из состава СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию.

Топорнин объяснил, что решение Кишинева стало логичным продолжением внешнеполитического курса страны. Он отметил, что СНГ создавалось как временный механизм для сохранения связей между бывшими советскими республиками, однако спустя более чем три десятилетия организация утратила реальное значение.

"Эта структура создавалась на переходный период после распада Советского Союза, чтобы сохранить контакты между бывшими республиками. Сейчас цель, ради которой создавалось СНГ, по сути, уже выполнена. Организация постепенно превратилась в некий клуб для общения политических лидеров, без обязательных механизмов и реального влияния", — пояснил он.

Политолог добавил, что для Молдавии членство в СНГ уже давно носило формальный характер и не приносило ощутимой практической выгоды. Основной приоритет республики — интеграция в Европейский союз, и отказ от участия в Содружестве стал естественным этапом на этом пути.

"Молдова официально определила для себя курс на вступление в Европейский союз и уже получила статус кандидата. Участие в других региональных объединениях только мешает реализации этой цели. Поэтому решение выйти из СНГ вполне закономерно: власти просто расчищают путь для проведения необходимых преобразований", — отметил он.

Топорнин подчеркнул, что решение о выходе из СНГ не станет поворотным моментом в отношениях Молдавии и России. По его словам, характер взаимодействия между странами определяется не формальным участием в международных объединениях, а политическим курсом, которого придерживается руководство республики.

Политолог напомнил, что нынешние власти Молдавии проводят проевропейскую и прорумынскую политику, при этом негативно оценивают роль России из-за нерешенной проблемы Приднестровья. Он добавил, что Кишинев поддерживает Украину и частично присоединяется к санкционным мерам, что снижает шансы на улучшение отношений с Москвой в обозримой перспективе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Недвижимость
В интерьерах 2026 года плинтусы заменяют теневым зазором — ouest-france
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Садоводство, цветоводство
Редис в квартире требует глубину грунта от 15 см
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова
Как 25% импорта СПГ из США привели Евросоюз к зависимости
Пока соседи воюют с жарой и шлангами, этот куст превращает засуху в цветущий спектакль
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Сладкие, сочные и ароматные: сорт томатов, который обеспечит вас 15 кг урожая с каждого метра
Последние материалы
Прокрастинация защищает психику от боли и страха — психолог Иншина
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Тренды весны 2026: дизайнеры делают ставку на мини, кепи и шелковые шарфы
В Германии потребовали отказаться от поставок газа из США
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Солянку зимой готовят с колбасой, фрикадельками и копчёными рёбрами
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году
Учёные выявили гены, позволяющие млекопитающим уменьшать мозг зимой — Earth
Сероводород стал причиной массового вымирания в океанах 530 млн лет назад — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.