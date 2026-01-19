Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным

Большинство сербов воспринимают конфликт вокруг Украины как судьбоносный процесс и открыто поддерживают Россию, отметил сербский историк, профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович в разговоре со специальным корреспондентом Pravda.Ru Дарьей Асламовой. О массовых настроениях в сербском обществе эксперт рассказал в эфире Правда ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Кович отметил, что в сербском обществе отношение к конфликту вокруг Украины носит массовый и осознанный характер. По его словам, поддержка России не является маргинальной позицией и отражает настроение подавляющего большинства сербов.

"Большинство сербов, огромное большинство, на стороне Российской Федерации в сегодняшнем конфликте в Украине. У нас, у сербов, есть огромная надежда, что границы будут изменены", — отметил Кович.

Историк пояснил, что происходящее воспринимается в Сербии как процесс, напрямую связанный с будущим региона. Он подчеркнул, что ожидание изменений границ играет ключевую роль в формировании общественных настроений.

"Большинство сербов, огромное большинство, на стороне Российской Федерации в сегодняшнем конфликте в Украине", — заключил он.

Полная запись разговора Дарьи Асламовой и Милоша Ковича будет доступна на видеоканале Правда ТВ.