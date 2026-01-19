Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России

Кризис вокруг Гренландии не станет поводом для пересмотра отношений между Евросоюзом и Россией, поскольку Брюссель сосредоточен на поддержке Украины и избегает конфликтов с США. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что ситуация вокруг Гренландии может открыть возможность для сближения ЕС и России.
По словам Бойкова, ожидать сближения Евросоюза с Россией на фоне ситуации вокруг Гренландии не стоит. Политолог отметил, что европейские страны сегодня максимально ориентированы на поддержку Киева и заинтересованы в сохранении единства позиций с Вашингтоном.
"Сближение Европы с Россией сейчас маловероятно. В условиях продолжающегося конфликта на Украине Евросоюз не рассматривает возможность возобновления политического диалога с Москвой. Более того, председатель Еврокомиссии Кая Каллас прямо заявляет, что не следует отвлекаться от украинской повестки из-за Гренландии. Европейские страны стремятся сгладить противоречия и избежать открытого конфликта с США, добиваясь от них гарантий безопасности для Украины", — отметил политолог.
Он добавил, что в Евросоюзе стараются урегулировать разногласия, связанные с инициативой Вашингтона по покупке Гренландии, в закрытом формате, чтобы не допустить их перерастания в публичное противостояние. При этом, по словам Бойкова, США используют зависимость Европы от американской поддержки, усиливая давление на союзников и продвигая собственные интересы.
"Президент США Дональд Трамп понимает, насколько Европа зависима от Соединенных Штатов, и будет использовать этот момент для давления. Сейчас Вашингтону выгодно действовать решительно, пока европейцы готовы идти на уступки. Цель американской стороны — получить доступ к ресурсам Гренландии и укрепить военное присутствие на ее территории", — заключил Бойков.
Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.