Тест на верность Вашингтону: что решил спор о Гренландии для отношений ЕС и России

Кризис вокруг Гренландии не станет поводом для пересмотра отношений между Евросоюзом и Россией, поскольку Брюссель сосредоточен на поддержке Украины и избегает конфликтов с США. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в социальной сети X, что ситуация вокруг Гренландии может открыть возможность для сближения ЕС и России.

По словам Бойкова, ожидать сближения Евросоюза с Россией на фоне ситуации вокруг Гренландии не стоит. Политолог отметил, что европейские страны сегодня максимально ориентированы на поддержку Киева и заинтересованы в сохранении единства позиций с Вашингтоном.

"Сближение Европы с Россией сейчас маловероятно. В условиях продолжающегося конфликта на Украине Евросоюз не рассматривает возможность возобновления политического диалога с Москвой. Более того, председатель Еврокомиссии Кая Каллас прямо заявляет, что не следует отвлекаться от украинской повестки из-за Гренландии. Европейские страны стремятся сгладить противоречия и избежать открытого конфликта с США, добиваясь от них гарантий безопасности для Украины", — отметил политолог.

Он добавил, что в Евросоюзе стараются урегулировать разногласия, связанные с инициативой Вашингтона по покупке Гренландии, в закрытом формате, чтобы не допустить их перерастания в публичное противостояние. При этом, по словам Бойкова, США используют зависимость Европы от американской поддержки, усиливая давление на союзников и продвигая собственные интересы.