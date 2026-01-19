Гренландия или Украина: эта тема определит приоритеты Европы в ближайшее время

Продажа Гренландии способна усилить разногласия между США и Европой, но не настолько, чтобы изменить курс ЕС по Украине. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил российский российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Гренландии

Ранее издание The Guardian сообщило, что согласие европейских стран на продажу Гренландии Соединенным Штатам станет "катастрофическим сигналом" для Украины.

По словам Барабанова, возможная продажа Гренландии не окажет серьезного влияния на позицию Европы по украинскому вопросу. Он пояснил, что Брюссель будет стремиться сгладить остроту темы в диалоге с Вашингтоном и не допустит ее перерастания в новый политический кризис. По его словам, ЕС предпочтет представить происходящее как часть общего курса на укрепление коллективной безопасности, а не как повод для конфронтации с США.

"Эта тема во многом преувеличена. И Дания, и другие страны Евросоюза будут стараться забалтывать вопрос Гренландии в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, как это уже было с украинской повесткой. Они будут стремиться перевести обсуждение в плоскость совместной обороны и коллективной защиты. При этом быстро добиться результата Трампу вряд ли удастся — ситуация, скорее всего, затянется так же, как и украинское урегулирование", — отметил Барабанов.

Политолог подчеркнул, что в Брюсселе не намерены пересматривать поддержку Киева, поскольку рассматривают это направление как приоритетное и принципиальное для европейской политики. Он добавил, что отказ от украинского курса стал бы для ЕС проявлением слабости и зависимостью от внешних факторов.