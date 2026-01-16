Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, однако теперь, по мере превращения ЕС в военно-политический блок, позиция Москвы может измениться. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Флаг Украины и Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины и Европейского Союза

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии сообщила, что Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки России в обмен на вступление Украины в Европейский союз. По данным издания, глава Украины может представить этот шаг как дипломатическую победу для Киева.

Подберезкин отметил, что Россия изначально не возражала против стремления Украины вступить в Европейский союз. По его словам, ключевая проблема заключалась в том, что Киев пытался совмещать участие в двух противоречащих друг другу интеграционных объединениях — Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе. Такая позиция, подчеркнул политолог, была экономически и юридически несостоятельной.

"Россия никогда не возражала против того, чтобы Украина вступала в Евросоюз. Проблема заключалась в том, что Киев хотел одновременно быть и в Евросоюзе, и в Евразийском союзе, пользуясь преимуществами обоих объединений. Но это невозможно — речь идет о двух экономических системах, которые во многом конкурируют между собой. Россия лишь требовала, чтобы Украина сделала выбор, а не пыталась находиться сразу в двух лагерях", — пояснил политолог.

Он отметил, что за последние годы характер самого Европейского союза существенно изменился. Организация, по словам эксперта, постепенно превращается из экономического блока в военно-политическую структуру, что требует пересмотра прежнего подхода России к европейской интеграции Украины.

"Европейский союз больше нельзя рассматривать исключительно как экономическое объединение. Он становится военно-политическим блоком, особенно по мере того, как растут противоречия между Европой и Россией. Поэтому позицию Москвы, которая сохранялась последние десять лет, необходимо пересмотреть и соотнести с новыми геополитическими реалиями. Россия должна заново оценить возможные последствия евроинтеграции Украины", — подчеркнул Подберезкин.

Политолог добавил, что переговорные условия, ранее обсуждавшиеся в Стамбуле, остаются актуальной основой для диалога. Однако, учитывая ухудшение положения вооруженных сил Украины, Киев может столкнуться с менее выгодными территориальными условиями, если решит вернуться к этому формату обсуждений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
