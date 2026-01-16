Политический пунктик Трампа: почему он так жаждет получить Нобелевскую премию мира

Трамп может получить Нобелевскую премию за мир РФ и Украины — политолог Адилова

Стремление президента США Дональда Трампа к Нобелевской премии мира стало для него навязчивой идеей и частью политического имиджа. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Ранее издание El Nacional сообщило, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира американскому президенту Дональду Трампу во время приема в Белом доме.

Адилова отметила, что Нобелевская премия мира для Трампа стала символом его политического триумфа и стремления закрепить статус мирового лидера. По ее словам, американский президент воспринимает награду не просто как знак признания, а как подтверждение своей способности влиять на глобальные процессы. Она подчеркнула, что у Трампа была возможность добиться этого признания не через символические жесты, а через реальные миротворческие шаги.

"У каждого человека есть свой пунктик, а у Трампа — идея фикс получить Нобелевскую премию мира. Он очень хотел этого, но обстоятельства сложились иначе. Ему следовало бы дождаться момента, когда он мог бы провести реальную сделку с Россией и добиться примирения с Украиной. В этом случае награда стала бы не просто символом, а отражением его реальных заслуг в установлении мира", — сказала она.

Политолог считает, что передача медали лидером венесуэльской оппозиции стала своеобразным политическим посланием, которое Трамп воспринял как аванс. Она подчеркнула, что этот жест можно рассматривать как сигнал, предвещающий возможное признание американского лидера в будущем, если ему удастся реализовать мирный план.

"Таких прецедентов в истории еще не было. Но я вижу в этом символический шаг, предвкушение того, что может произойти позже, когда Трамп добьется реального мира между Россией и Украиной. Это приведет к формированию устойчивых отношений не только между нашими странами, но и между Россией и Европой. В этом случае его награждение Нобелевской премией мира будет действительно заслуженным", — подчеркнула Адилова.

Профессор добавила, что недавние события в Венесуэле подчеркивают противоречивость политического стиля Трампа. По ее словам, его действия там нельзя оценивать однозначно — они стали отражением решительности и непредсказуемости американского лидера. Политолог подчеркнула, что если эта энергия будет направлена на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, именно это может стать его настоящим историческим достижением.