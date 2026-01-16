Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гренландский сценарий: как Трамп захватит или купит остров, обнулив НАТО и ЕС

США сломают Данию об колено и сделают из острова анти-Крым
Мир

Гренландский кризис 2026 года окончательно сбросил маски. Датский суверенитет над островом не просто оспаривается — его методично ломают об колено.

США забирают Гренландию силой вопреки НАТО
Фото: ChatGPT: США забирают Гренландию силой вопреки НАТО by ChatGPT 5.2 is licensed under Свободно распространяемое изображение
США забирают Гренландию силой вопреки НАТО

Для Вашингтона эта ледяная пустыня перестала быть территорией союзника, превратившись в "стратегический актив".

Поводом называют "национальную безопасность" и проект ПРО "Золотой купол", но глубинная причина — успех венесуэльского кейса.

Он убедил Белый дом, что время джентльменских соглашений прошло. Теперь в ходу "железный закон" идеолога MAGA Стивена Миллера и самого Трампа: международное право — это инструмент для слабаков, а миром управляют ракеты и право сильного.

На немой вопрос Европы "Как же так?" Вашингтон отвечает предельно ясно: "А что вы нам сделаете?"

Европейская попытка показать зубы в рамках операции "Арктическая стойкость" выглядит откровенно жалко.

  • Сорок (пусть даже их будет 100 или 300) солдат на два миллиона квадратных километров — это не военный контингент, а живой щит и декорация для телекамер.
  • Ядерная Британия, чей арсенал создан США, прислала ровно одного офицера. Это эталонный сеанс политического шпагата: сигнал Брюсселю "Мы с вами" и одновременный шёпот Вашингтону — "Воевать не будем".

Все всё понимают.

В случае реального обострения сценарий "JSOC Blackout", элитные "Арктические ангелы" и комплексы РЭБ просто обнулят связь.

После чего французский и немецкий спецназ, дезориентированный и беспомощный, будет эвакуирован американскими бортами как "пострадавший от суровых условий". Слегка помятых союзников вернут домой чуть помятыми. Слишком велика технологическая разница.

Любой выстрел в сторону солдат США в этой ситуации похоронит НАТО. Прямая атака на сооснователя и спонсора блока де-факто аннулирует пятую статью, оставляя Европу в положении окончательного унижения.

Что тогда будет? Американцы пойдут путём Гонконга наоборот.

Сначала экономическое удушение: объявление европейцев угрозой безопасности и моментальная заморозка датских активов. Затем — референдум под давлением банкротства.

Когда государственная касса пуста, а счета заблокированы, предложение США выплатить каждому из 56 тысяч гренландцев по 3-5 млн долларов за статус "партнёра" станет безальтернативным. Остров просто купят с потрохами.

И да, американские морпехи в экзоскелетах не станут своими парнями, какими были русские морпехи и ССО в Крыму — они останутся безликими представителями корпорации-оккупанта, прибывшими закрыть сделку.

Стратегическое решение в Вашингтоне уже принято, и вчерашний гарант безопасности окончательно превратился в хищника, который не планирует останавливаться. Бьорк не зря бьёт тревогу в Рейкьявике — следующей может стать Исландия.

Гренландский прецедент зафиксировал смерть эпохи альянсов. Почему? Теперь суверенитет стоит ровно столько, сколько вы лично можете защитить с оружием в руках.

Вашингтон больше не договаривается — он забирает то, что считает своим. Если, конечно, у вас нет ядерного аргумента и железных… нервов, чтобы его применить. Второе необходимо, но без первого оно не пугает.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Его площадь составляет 2 166 086 км²,

Командование специальных операций США (JSOC)  - подразделение, чей задачей является противодействие угрозам нацбезопасности и терроризма "специальными средствами на заморских ТВД".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
