Гренландский сценарий: как Трамп захватит или купит остров, обнулив НАТО и ЕС

Гренландский кризис 2026 года окончательно сбросил маски. Датский суверенитет над островом не просто оспаривается — его методично ломают об колено.
Для Вашингтона эта ледяная пустыня перестала быть территорией союзника, превратившись в "стратегический актив".
Поводом называют "национальную безопасность" и проект ПРО "Золотой купол", но глубинная причина — успех венесуэльского кейса.
Он убедил Белый дом, что время джентльменских соглашений прошло. Теперь в ходу "железный закон" идеолога MAGA Стивена Миллера и самого Трампа: международное право — это инструмент для слабаков, а миром управляют ракеты и право сильного.
На немой вопрос Европы "Как же так?" Вашингтон отвечает предельно ясно: "А что вы нам сделаете?"
Европейская попытка показать зубы в рамках операции "Арктическая стойкость" выглядит откровенно жалко.
Все всё понимают.
В случае реального обострения сценарий "JSOC Blackout", элитные "Арктические ангелы" и комплексы РЭБ просто обнулят связь.
После чего французский и немецкий спецназ, дезориентированный и беспомощный, будет эвакуирован американскими бортами как "пострадавший от суровых условий". Слегка помятых союзников вернут домой чуть помятыми. Слишком велика технологическая разница.
Любой выстрел в сторону солдат США в этой ситуации похоронит НАТО. Прямая атака на сооснователя и спонсора блока де-факто аннулирует пятую статью, оставляя Европу в положении окончательного унижения.
Что тогда будет? Американцы пойдут путём Гонконга наоборот.
Сначала экономическое удушение: объявление европейцев угрозой безопасности и моментальная заморозка датских активов. Затем — референдум под давлением банкротства.
Когда государственная касса пуста, а счета заблокированы, предложение США выплатить каждому из 56 тысяч гренландцев по 3-5 млн долларов за статус "партнёра" станет безальтернативным. Остров просто купят с потрохами.
И да, американские морпехи в экзоскелетах не станут своими парнями, какими были русские морпехи и ССО в Крыму — они останутся безликими представителями корпорации-оккупанта, прибывшими закрыть сделку.
Стратегическое решение в Вашингтоне уже принято, и вчерашний гарант безопасности окончательно превратился в хищника, который не планирует останавливаться. Бьорк не зря бьёт тревогу в Рейкьявике — следующей может стать Исландия.
Гренландский прецедент зафиксировал смерть эпохи альянсов. Почему? Теперь суверенитет стоит ровно столько, сколько вы лично можете защитить с оружием в руках.
Вашингтон больше не договаривается — он забирает то, что считает своим. Если, конечно, у вас нет ядерного аргумента и железных… нервов, чтобы его применить. Второе необходимо, но без первого оно не пугает.
Уточнения
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Его площадь составляет 2 166 086 км²,
Командование специальных операций США (JSOC) - подразделение, чей задачей является противодействие угрозам нацбезопасности и терроризма "специальными средствами на заморских ТВД".
