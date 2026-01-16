Гренландский сценарий: как Трамп захватит или купит остров, обнулив НАТО и ЕС

США сломают Данию об колено и сделают из острова анти-Крым

Гренландский кризис 2026 года окончательно сбросил маски. Датский суверенитет над островом не просто оспаривается — его методично ломают об колено.

Для Вашингтона эта ледяная пустыня перестала быть территорией союзника, превратившись в "стратегический актив".

Поводом называют "национальную безопасность" и проект ПРО "Золотой купол", но глубинная причина — успех венесуэльского кейса.

Он убедил Белый дом, что время джентльменских соглашений прошло. Теперь в ходу "железный закон" идеолога MAGA Стивена Миллера и самого Трампа: международное право — это инструмент для слабаков, а миром управляют ракеты и право сильного.

На немой вопрос Европы "Как же так?" Вашингтон отвечает предельно ясно: "А что вы нам сделаете?"

Европейская попытка показать зубы в рамках операции "Арктическая стойкость" выглядит откровенно жалко.

Сорок (пусть даже их будет 100 или 300) солдат на два миллиона квадратных километров — это не военный контингент, а живой щит и декорация для телекамер.

Ядерная Британия, чей арсенал создан США, прислала ровно одного офицера. Это эталонный сеанс политического шпагата: сигнал Брюсселю "Мы с вами" и одновременный шёпот Вашингтону — "Воевать не будем".

Все всё понимают.

В случае реального обострения сценарий "JSOC Blackout", элитные "Арктические ангелы" и комплексы РЭБ просто обнулят связь.

После чего французский и немецкий спецназ, дезориентированный и беспомощный, будет эвакуирован американскими бортами как "пострадавший от суровых условий". Слегка помятых союзников вернут домой чуть помятыми. Слишком велика технологическая разница.

Любой выстрел в сторону солдат США в этой ситуации похоронит НАТО. Прямая атака на сооснователя и спонсора блока де-факто аннулирует пятую статью, оставляя Европу в положении окончательного унижения.

Что тогда будет? Американцы пойдут путём Гонконга наоборот.

Сначала экономическое удушение: объявление европейцев угрозой безопасности и моментальная заморозка датских активов. Затем — референдум под давлением банкротства.

Когда государственная касса пуста, а счета заблокированы, предложение США выплатить каждому из 56 тысяч гренландцев по 3-5 млн долларов за статус "партнёра" станет безальтернативным. Остров просто купят с потрохами.

И да, американские морпехи в экзоскелетах не станут своими парнями, какими были русские морпехи и ССО в Крыму — они останутся безликими представителями корпорации-оккупанта, прибывшими закрыть сделку.

Стратегическое решение в Вашингтоне уже принято, и вчерашний гарант безопасности окончательно превратился в хищника, который не планирует останавливаться. Бьорк не зря бьёт тревогу в Рейкьявике — следующей может стать Исландия.

Гренландский прецедент зафиксировал смерть эпохи альянсов. Почему? Теперь суверенитет стоит ровно столько, сколько вы лично можете защитить с оружием в руках.

Вашингтон больше не договаривается — он забирает то, что считает своим. Если, конечно, у вас нет ядерного аргумента и железных… нервов, чтобы его применить. Второе необходимо, но без первого оно не пугает.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства. Его площадь составляет 2 166 086 км²,



Командование специальных операций США (JSOC) - подразделение, чей задачей является противодействие угрозам нацбезопасности и терроризма "специальными средствами на заморских ТВД".

