Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский

Запретная тема для Зеленского: какой вопрос блокирует начало реальных переговоров с Москвой

США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
Мир

Главной причиной срыва мирных переговоров по Украине остаются территориальные разногласия, которые Киев исключает из обсуждения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее агентство Reuters процитировало слова президента США Дональда Трампа о том, что мирные переговоры по Украине затягиваются из-за позиции Киева и лично Владимира Зеленского.

По словам Баширова, позиция России по урегулированию конфликта остается неизменной: территориальные вопросы должны стоять в центре мирного плана. Однако, как отметил эксперт, Киев сознательно исключает эту тему из переговоров под давлением западных кураторов.

"Главный вопрос — это территория, которую Зеленский исключает из обсуждения. Россия всегда говорила, что именно территориальные вопросы должны быть в основе мирного плана. Но Киев этого не хочет, вернее, ему не позволяют его британские кураторы", — отметил Баширов.

Политолог подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают ключевым влиянием на переговорный процесс, однако пока не демонстрируют решимости для его изменения. При этом Дональд Трамп, по словам эксперта, понимает российские требования, но не проявляет необходимой политической воли.

"Трамп проявляет слабость, когда говорит, что Зеленский является препятствием. На самом деле препятствием являются те, кто управляет процессом с западной стороны. Если бы Трамп проявил ту же решительность, что и в вопросе Венесуэлы, ситуация могла бы измениться", — заключил политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Наука и техника
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
Последние материалы
У центра Млечного Пути нашли радионити длиной до 10 световых лет — Sciencepost
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Планировка гостиной с крупным диваном и мебелью у стен снижает удобство
В Госдуме предложили упростить регистрацию автотюнинга
Сорта редиса Жара, Французский завтрак и Рудольф F1 подходят для редкого полива
Киргизия недовольна бездоказательными санкциями Запада
Снежные блохи не кусаются и не сосут кровь, а едят растительность
Обвисание кожи начинается из-за снижения коллагена после 25 лет — Folha Vitoria
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Четкое согласование этапов ремонта сокращает срывы сроков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.