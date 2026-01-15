Главной причиной срыва мирных переговоров по Украине остаются территориальные разногласия, которые Киев исключает из обсуждения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.
Ранее агентство Reuters процитировало слова президента США Дональда Трампа о том, что мирные переговоры по Украине затягиваются из-за позиции Киева и лично Владимира Зеленского.
По словам Баширова, позиция России по урегулированию конфликта остается неизменной: территориальные вопросы должны стоять в центре мирного плана. Однако, как отметил эксперт, Киев сознательно исключает эту тему из переговоров под давлением западных кураторов.
"Главный вопрос — это территория, которую Зеленский исключает из обсуждения. Россия всегда говорила, что именно территориальные вопросы должны быть в основе мирного плана. Но Киев этого не хочет, вернее, ему не позволяют его британские кураторы", — отметил Баширов.
Политолог подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают ключевым влиянием на переговорный процесс, однако пока не демонстрируют решимости для его изменения. При этом Дональд Трамп, по словам эксперта, понимает российские требования, но не проявляет необходимой политической воли.
"Трамп проявляет слабость, когда говорит, что Зеленский является препятствием. На самом деле препятствием являются те, кто управляет процессом с западной стороны. Если бы Трамп проявил ту же решительность, что и в вопросе Венесуэлы, ситуация могла бы измениться", — заключил политолог.
