Без лидеров и символов: что настораживает в новых протестах в Сербии

В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович

Массовые протесты в Сербии не являются стихийным народным недовольством и имеют признаки цветной революции, считает сербская журналистка Весна Веизович. О затяжном политическом кризисе и уличных выступлениях она рассказала в беседе со специальным корреспондентом Pravda.Ru Дарьей Асламовой в эфире Правда ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

По словам Веизович, происходящее в Сербии представляет собой управляемый политический процесс, а выводы о его характере основаны не на предположениях, а на конкретных фактах. Она подчеркнула, что подобные сценарии уже реализовывались в стране ранее, поэтому механизмы и логика происходящего хорошо понятны.

"Это учебниковый пример цветной революции. Это не просто слова. У нас есть доказательства того, о чем мы говорим. То, что происходит в Сербии, мы рассматриваем так же, как и текущую ситуацию. У нас есть определенные доказательства. Одна из первых цветных революций произошла именно в Сербии", — отметила Веизович.

Она также указала на принципиальное отличие нынешних протестов от предыдущих подобных кампаний. По ее словам, организаторы сознательно отказались от ярких лидеров и узнаваемых символов, делая ставку на обезличенность и молодежную среду.

"В определенном смысле мы стали полигоном, на котором они пытаются понять, как и каким новым способом могут быть проведены обе революции. Они пытаются создать новый тип революции, не используя символическое имя, а используя молодежь, молодых людей, новую идеологию", — сказала журналистка.

Полная запись разговора с Весной Веизович будет доступна на видеоканале Правда ТВ.