Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян
В Сочи весной соберут первый урожай бананов в России
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — планетолог Джефф Моэрш
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник

Без лидеров и символов: что настораживает в новых протестах в Сербии

В Сербии готовится революция нового типа — политолог Веизович
Мир

Массовые протесты в Сербии не являются стихийным народным недовольством и имеют признаки цветной революции, считает сербская журналистка Весна Веизович. О затяжном политическом кризисе и уличных выступлениях она рассказала в беседе со специальным корреспондентом Pravda.Ru Дарьей Асламовой в эфире Правда ТВ.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

По словам Веизович, происходящее в Сербии представляет собой управляемый политический процесс, а выводы о его характере основаны не на предположениях, а на конкретных фактах. Она подчеркнула, что подобные сценарии уже реализовывались в стране ранее, поэтому механизмы и логика происходящего хорошо понятны.

"Это учебниковый пример цветной революции. Это не просто слова. У нас есть доказательства того, о чем мы говорим. То, что происходит в Сербии, мы рассматриваем так же, как и текущую ситуацию. У нас есть определенные доказательства. Одна из первых цветных революций произошла именно в Сербии", — отметила Веизович.

Она также указала на принципиальное отличие нынешних протестов от предыдущих подобных кампаний. По ее словам, организаторы сознательно отказались от ярких лидеров и узнаваемых символов, делая ставку на обезличенность и молодежную среду.

"В определенном смысле мы стали полигоном, на котором они пытаются понять, как и каким новым способом могут быть проведены обе революции. Они пытаются создать новый тип революции, не используя символическое имя, а используя молодежь, молодых людей, новую идеологию", — сказала журналистка.

Полная запись разговора с Весной Веизович будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Наука и техника
Солнечные бури вызывают геомагнитные токи в энергосистеме Алтая
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Садоводство, цветоводство
Никотиану следует сеять в январе для продления летнего цветения
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
Последние материалы
Украина во тьме: расплата за русофобию обрушилась на каждый дом
В 2026 году индустрия ухода за кожей делает ставку на профилактику старения — Jenny
Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин
Коррупция и несправедливость разрушают ВСУ изнутри — аналитик Герасимов
Шоколадный мусс на сливках и кофе охлаждают для плотной текстуры
Фруктовые йогурты нарушают баланс кишечной микрофлоры — Marca
Туристы зимой чаще выбирают санаторное лечение на КМВ — врач Ирина Бурмистрова
Закуска из батона, яиц и плавленого сырка готовится за 15 минут
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.