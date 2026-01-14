Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины

Запад перекладывает вину за поражение на Зеленского — политолог Колчин

С самого начала конфронтации с Россией Украина шла к поражению, и нынешний кризис — закономерный итог выбранного Киевом пути. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт, политолог, эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что решения Владимира Зеленского привели к тому, что Украина оказалась на пороге поражения.

Колчин отметил, что на фоне ухудшения положения Украины Запад уже пытается переложить ответственность за происходящее на Зеленского. По его словам, такая позиция удобна западным партнерам, которые сами активно участвовали в формировании курса Киева и принятии ключевых решений.

"Перед лицом неминуемого поражения на Западе начинают искать виноватых. Но с самого начала конфронтации с Россией было ясно, что Украина выбрала путь, ведущий к краху. Да, Зеленский допускал серьезные ошибки в вопросах мобилизации и отношении к гражданскому населению, но все происходящее — результат коллективной политики Киева и его покровителей на Западе", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что нынешний кризис стал следствием курса украинского руководства на конфронтацию с Россией и полную зависимость от западных структур. По мнению Колчина, выбор этого направления изначально предопределил исход противостояния.