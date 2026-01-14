Иностранный урок для Москвы: что Россия могла бы перенять у стратегии США

Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин

Соединенные Штаты показывают, как великая держава защищает свои интересы, и России стоит действовать столь же решительно. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Фото: unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License Флаг

Ранее издание Politico процитировал эксперта Института Брукингса по России Фиону Хилл, которая заявила, что Россия может получить выгоду от действий президента США Дональда Трампа в Венесуэле. Хилл, курировавшая европейские и российские дела в Белом доме во время первого срока Трампа, отметила, что политика Вашингтона может косвенно сыграть на руку Москве.

Литовкин подчеркнул, что прямой выгоды от действий США в Венесуэле Россия не получает, однако их политика может служить примером решительности. По его словам, американцы действуют без лишней дипломатии и открыто демонстрируют силу, чего России порой не хватает при защите собственных интересов.

"Я бы не говорил о выгоде, но определенный пример Соединенные Штаты нам дают. Они бомбили резиденцию президента, национальное собрание и даже мавзолей героев Венесуэлы. А мы во время боевых действий на Украине слишком деликатничаем", — отметил полковник.

Он добавил, что Россия должна увереннее заявлять о своих правах и действовать исходя из собственных национальных интересов. По словам обозревателя, страна не должна уступать США в решимости и готовности отстаивать свою позицию на международной арене.