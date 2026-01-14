Соединенные Штаты показывают, как великая держава защищает свои интересы, и России стоит действовать столь же решительно. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Ранее издание Politico процитировал эксперта Института Брукингса по России Фиону Хилл, которая заявила, что Россия может получить выгоду от действий президента США Дональда Трампа в Венесуэле. Хилл, курировавшая европейские и российские дела в Белом доме во время первого срока Трампа, отметила, что политика Вашингтона может косвенно сыграть на руку Москве.
Литовкин подчеркнул, что прямой выгоды от действий США в Венесуэле Россия не получает, однако их политика может служить примером решительности. По его словам, американцы действуют без лишней дипломатии и открыто демонстрируют силу, чего России порой не хватает при защите собственных интересов.
"Я бы не говорил о выгоде, но определенный пример Соединенные Штаты нам дают. Они бомбили резиденцию президента, национальное собрание и даже мавзолей героев Венесуэлы. А мы во время боевых действий на Украине слишком деликатничаем", — отметил полковник.
Он добавил, что Россия должна увереннее заявлять о своих правах и действовать исходя из собственных национальных интересов. По словам обозревателя, страна не должна уступать США в решимости и готовности отстаивать свою позицию на международной арене.
