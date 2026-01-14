Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — Моэрш
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
Уход Дмитрия Баринова из Локомотива в ЦСКА требует поиска нового лидера
Арапаиму весом около 160 кг обнаружили в реке Маринейру в Сан-Паулу
В январе ожидаются сильные магнитные бури

Иностранный урок для Москвы: что Россия могла бы перенять у стратегии США

Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
Мир

Соединенные Штаты показывают, как великая держава защищает свои интересы, и России стоит действовать столь же решительно. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Флаг
Фото: unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Флаг

Ранее издание Politico процитировал эксперта Института Брукингса по России Фиону Хилл, которая заявила, что Россия может получить выгоду от действий президента США Дональда Трампа в Венесуэле. Хилл, курировавшая европейские и российские дела в Белом доме во время первого срока Трампа, отметила, что политика Вашингтона может косвенно сыграть на руку Москве.

Литовкин подчеркнул, что прямой выгоды от действий США в Венесуэле Россия не получает, однако их политика может служить примером решительности. По его словам, американцы действуют без лишней дипломатии и открыто демонстрируют силу, чего России порой не хватает при защите собственных интересов.

"Я бы не говорил о выгоде, но определенный пример Соединенные Штаты нам дают. Они бомбили резиденцию президента, национальное собрание и даже мавзолей героев Венесуэлы. А мы во время боевых действий на Украине слишком деликатничаем", — отметил полковник.

Он добавил, что Россия должна увереннее заявлять о своих правах и действовать исходя из собственных национальных интересов. По словам обозревателя, страна не должна уступать США в решимости и готовности отстаивать свою позицию на международной арене.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
