Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цикас признан одним из самых ядовитых декоративных растений
Россия вправе действовать так же решительно, как США — полковник Литовкин
Во Вселенной не существует абсолютного верха и низа — Моэрш
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
Холодовая аллергия обостряется при морозах ниже −20 °C
Уход Дмитрия Баринова из Локомотива в ЦСКА требует поиска нового лидера
Арапаиму весом около 160 кг обнаружили в реке Маринейру в Сан-Паулу
В январе ожидаются сильные магнитные бури

В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС по назначению переговорщика по Украине

Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Мир

Россия всегда готова к миру и не возражает против переговоров, если они основаны на реальных предложениях. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, комментируя идею Евросоюза назначить собственного переговорщика по Украине.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее газета Politico сообщила, что правительства европейских стран оказывают давление на Евросоюз с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине. Европейские лидеры опасаются, что Соединенные Штаты могут заключить сделку с Россией без участия ЕС.

Колесник подчеркнул, что Россия всегда поддерживала идею диалога, однако обсуждения, по его словам, должны быть предметными и иметь конкретную основу. Москва, отметил депутат, готова рассматривать реальные предложения, если они будут содержательными и прагматичными.

"Россия всегда открыта к переговорам, и наш президент говорил об этом не раз. Ради Бога, пусть приезжают, приносят свои идеи и предложения. Мы всегда готовы к миру, но только если речь идет о чем-то реальном, а не о формальных документах, которые не имеют смысла. Если они приедут с подходами, которые можно хотя бы обсуждать, — тогда нет никаких проблем", — отметил депутат.

Он добавил, что инициатива Евросоюза скорее отражает стремление напомнить о себе на фоне контактов России и США. Однако, подчеркнул парламентарий, любые шаги подобного рода не принесут результата без четкой и понятной позиции.

"Европейские страны пытаются привлечь внимание громкими заявлениями, но это не работает. Чтобы с ними считались, нужно предлагать конкретику и рациональные решения. Переговоры возможны только с теми, кто говорит по существу и обладает реальными полномочиями. Все остальное выглядит как попытка показать активность, а не как реальное стремление к миру", — заключил Колесник.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Наука и техника
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Популярное
Красиво, долго и без нервов: как кампанула украшает дом и сад без лишних усилий в уходе

Кампанула — универсальный колокольчик для дома и сада. Рассказываем, какие виды выбрать, как ухаживать и добиться пышного цветения без лишних усилий.

Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Под льдом Гренландии обнаружена военная база — Daily Mail
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: из-подо льда выходит наружу ядовитое наследие армии
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Финны смеются над морозом: как их машины заводятся в −30 °C так, будто ночь стояли в тёплом боксе
Электростартер заменил пусковую рукоятку в начале XX века Сергей Милешкин Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Правовой хаос на море: как действия Британии могут изменить правила мореплавания
Удар Орешником по авиазаводу во Львове вызвал резонанс: не всё так просто
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
В ЕС предложили использовать активы в госдолге США как средство давления на Вашингтон
Последние материалы
Люди охотились на китов у побережья Бразилии 5 тыс. лет назад — доктор Макграт
Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник
Шум пылесоса до 85 дБ вызывает стресс у кошек и собак
Европа пожинает плоды стратегической ошибки в Гренландии
Колопроктологи Липецкой ОКБ восстановили анатомию кишечника и мочевого пузыря
Квадратная форма ногтей стала главным трендом маникюра 2026 года — Vogue
Хоста Зибольда переносит выращивание в тени и полутени
Водители Chery Tiggo жалуются на блокировку дверей в мороз
Туфли на танкетке вернулись в моду и станут трендом 2026 года — Marianne
Нематода из сибирского пермафроста выжила 46 тысяч лет в заморозке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.