В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС по назначению переговорщика по Украине

Россия готова к переговорам, если будут реальные предложения — депутат Колесник

Россия всегда готова к миру и не возражает против переговоров, если они основаны на реальных предложениях. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, комментируя идею Евросоюза назначить собственного переговорщика по Украине.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее газета Politico сообщила, что правительства европейских стран оказывают давление на Евросоюз с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине. Европейские лидеры опасаются, что Соединенные Штаты могут заключить сделку с Россией без участия ЕС.

Колесник подчеркнул, что Россия всегда поддерживала идею диалога, однако обсуждения, по его словам, должны быть предметными и иметь конкретную основу. Москва, отметил депутат, готова рассматривать реальные предложения, если они будут содержательными и прагматичными.

"Россия всегда открыта к переговорам, и наш президент говорил об этом не раз. Ради Бога, пусть приезжают, приносят свои идеи и предложения. Мы всегда готовы к миру, но только если речь идет о чем-то реальном, а не о формальных документах, которые не имеют смысла. Если они приедут с подходами, которые можно хотя бы обсуждать, — тогда нет никаких проблем", — отметил депутат.

Он добавил, что инициатива Евросоюза скорее отражает стремление напомнить о себе на фоне контактов России и США. Однако, подчеркнул парламентарий, любые шаги подобного рода не принесут результата без четкой и понятной позиции.