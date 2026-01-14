Россия всегда готова к миру и не возражает против переговоров, если они основаны на реальных предложениях. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, комментируя идею Евросоюза назначить собственного переговорщика по Украине.
Ранее газета Politico сообщила, что правительства европейских стран оказывают давление на Евросоюз с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине. Европейские лидеры опасаются, что Соединенные Штаты могут заключить сделку с Россией без участия ЕС.
Колесник подчеркнул, что Россия всегда поддерживала идею диалога, однако обсуждения, по его словам, должны быть предметными и иметь конкретную основу. Москва, отметил депутат, готова рассматривать реальные предложения, если они будут содержательными и прагматичными.
"Россия всегда открыта к переговорам, и наш президент говорил об этом не раз. Ради Бога, пусть приезжают, приносят свои идеи и предложения. Мы всегда готовы к миру, но только если речь идет о чем-то реальном, а не о формальных документах, которые не имеют смысла. Если они приедут с подходами, которые можно хотя бы обсуждать, — тогда нет никаких проблем", — отметил депутат.
Он добавил, что инициатива Евросоюза скорее отражает стремление напомнить о себе на фоне контактов России и США. Однако, подчеркнул парламентарий, любые шаги подобного рода не принесут результата без четкой и понятной позиции.
"Европейские страны пытаются привлечь внимание громкими заявлениями, но это не работает. Чтобы с ними считались, нужно предлагать конкретику и рациональные решения. Переговоры возможны только с теми, кто говорит по существу и обладает реальными полномочиями. Все остальное выглядит как попытка показать активность, а не как реальное стремление к миру", — заключил Колесник.
