Киев рискует остаться без тепла: в столице заговорили о возможной эвакуации

Эвакуацию Киева допустили при параличе теплоснабжения — депутат Кицак

Сценарий масштабной эвакуации Киева обсуждается уже не как абстрактная угроза, а как вынужденная мера в случае полного отказа городской системы теплоснабжения.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Киев

Речь идет о последствиях повреждения инфраструктуры в разгар отопительного сезона и риске неконтролируемых аварий. Об этом заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак в эфире YouTube-канала "Новости Live".

По его словам, ухудшение ситуации с теплом может привести к техническому коллапсу, при котором восстановление станет невозможным без радикального вмешательства.

Риск паралича теплосетей

Богдан Кицак заявил, что при дальнейшем разрушении инфраструктуры возможен каскадный выход из строя теплосетей. Он отметил, что аварии могут затронуть не отдельные дома, а целые жилые кварталы, что резко усложнит ремонтные работы.

"Сети целых жилых кварталов или домов могут буквально одна за другой повзрываться, и это приведет к параличу", — сказал депутат Верховной рады Богдан Кицак.

По его словам, в таком случае у властей фактически останется только один вариант действий, связанный с временным вывозом населения и последующей полной модернизацией системы теплоснабжения.

Эвакуация как крайняя мера

Парламентарий подчеркнул, что при полном отказе теплосетей эвакуация может стать единственным рабочим механизмом. Он связал это с невозможностью оперативно восстановить инфраструктуру в условиях масштабных повреждений и зимних температур.

При этом Кицак обратил внимание на отсутствие публичной коммуникации со стороны властей. По его словам, с жителями Киева пока не обсуждается сценарий возможной эвакуации в случае полного паралича теплоснабжения.

Блэкаут и проблемы с инфраструктурой

13 января украинские Telegram-каналы сообщили о почти полном блэкауте в Киеве. Сообщения сопровождались информацией о перебоях с электроэнергией и остановке части городских систем жизнеобеспечения.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после новых прилетов без теплоснабжения остались сотни многоквартирных домов. Он указал на рост дефицита электроэнергии и сложности с обеспечением объектов критически важной инфраструктуры.

Удары по энергетике и их последствия

Ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти события, по оценкам украинских официальных лиц, усугубили ситуацию с энергоснабжением в столице.

На этом фоне заявления о возможной эвакуации приобрели практическое звучание. Обсуждение подобных сценариев отражает масштаб рисков, с которыми Киев сталкивается в условиях поврежденной коммунальной и энергетической системы.