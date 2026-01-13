Конфликт Белого дома и ФРС идет к развязке: чего ждать от нового противостояния Трампа

Конфликт президента США Дональда Трампа с руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США завершится политическим компромиссом, а не отставкой главы регулятора Джерома Пауэлла или финансовым кризисом, считает профессор ГАУГН, главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров. О причинах противостояния Белого дома и Федеральной резервной системы он рассказал в эфире Правда ТВ.
Петров пояснил, что корни конфликта лежат в разном понимании экономической политики и сроков изменения ключевой ставки. По его словам, претензии к председателю ФРС накапливались годами и связаны как с прежними решениями регулятора, так и с текущей ситуацией в американской экономике.
"Огромная критика Пауэлла за то, что он держал ключевую ставку на уровне нуля, когда нужно было ее поднимать. В течение нескольких лет тогда нужно было принимать меры, но их не было. Сейчас, наоборот, необходимо эту ключевую ставку снижать для привлекательности американской экономики", — отметил эксперт.
При этом специалист подчеркнул, что полномочия президента США в отношении ФРС серьезно ограничены. Он обратил внимание, что прямого механизма давления на решения по ключевой ставке у главы государства нет, а потому конфликт развивается в политической, а не административной плоскости.
По оценке Петрова, наиболее вероятным исходом станет компромисс, при котором глава ФРС сохранит свои позиции, но будет вынужден пойти на дополнительные шаги навстречу администрации и законодателям.
"Мой прогноз: ситуация придет к компромиссу. Пауэлл останется, но будет принято решение по некому больше быстрому реагированию по ключевой ставке и он даст дополнительные показания в Конгрессе по расходованию средств", — добавил он.
Полная запись разговора с Александром Петровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
